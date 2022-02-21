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Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР

Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНРkremlin.ru

Владимир Путин 21 февраля 2021 года провел внеочередное заседание Совета безопасности России. На заседании члены Совета единогласно выступили за признание независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Президент России сообщил, что окончательное решение по этому вопросу примут до конца дня.

Вечером 21 февраля началась прямая трансляция с обращением Владимира Путина по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. В самом ее начале президент России напомнил историю создания Украины и возникновения конфликта.

– Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, современная Украина целиком и полностью создана Россией. Большевистской Россией.

– Вы хотите декоммунизации? Что ж, это нас вполне устраивает. Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая «декоммунизация».

В своей речи Владимир Путин отметил, что Россия не раз помогала Украине.

– Сразу после распада СССР Украина много раз просила Россию о помощи. И мы ее оказывали. Россия всегда сотрудничала с Украиной с открытым сердцем.

Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений альянса в этой стране – предрешенный вопрос.

Итогом выступления стало признание независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

– Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Главы республик и президент России подписали указ о признании и о сотрудничестве.

Отметим, что по данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают решение об эвакуации в РФ жителей Донбасса в связи «с участившимися провокациями на территории республик».

Напомним, жители Республики Коми продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Люди несут в пункт сбора подгузники, бытовую технику, одежду и даже продукты питания.

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