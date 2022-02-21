Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР

Владимир Путин 21 февраля 2021 года провел внеочередное заседание Совета безопасности России. На заседании члены Совета единогласно выступили за признание независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Президент России сообщил, что окончательное решение по этому вопросу примут до конца дня.

Вечером 21 февраля началась прямая трансляция с обращением Владимира Путина по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. В самом ее начале президент России напомнил историю создания Украины и возникновения конфликта.

– Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, современная Украина целиком и полностью создана Россией. Большевистской Россией.