Сыктывкарец обокрал трех девушек, прикидываясь сотрудником ФСБ

Эжвинский районный суд установил, что в 2019 году неоднократно судимый мужчина познакомился с девушкой в интернете и представился ей сотрудником УФСБ по Коми. Девушка безраздельно доверяла новому ухажеру и поплатилась за это.

Жителя Эжвинского района осуждили за то, что он обокрал трех женщин, с которыми знакомился в интернете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

Сначала мужчина предложил девушке приобрести конфискованный автомобиль за 200 тысяч рублей. Она согласилась и отдала ему 100 тысяч рублей из своих сбережений и еще 100 тысяч рублей заняла у своей матери. Однако осужденный обещание не не выполнил, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Позже, 24 ноября 2019 года мошенник предложил ей покататься на машине по Эжве. На территории садового товарищества «Золотой гребешок» он предложил девушке сесть за руль. Находясь за рулем, она, пытаясь развернуться, и, двигаясь задним ходом, совершила наезд на препятствие. Лоор вышел из машины и сообщил, что она сбила престарелую женщину. Он инсценировал дорожно-транспортное происшествие так, чтобы девушка стала невольной виновницей произошедшего. После этого мужчина убедил свою жертву в том, что она может избежать ответственности, если передаст 1,7 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов, потерпевшей и свидетелям.

Сыктывкарка поверила и согласилась отдать деньги. Однако отдать мужчине удалось только 279 тысяч рублей, потому что больше кредитов ей попросту не давали.

На этом история не закончилась, мужчина просил у потерпевшей деньги в долг, указывал сроки возврата, но так ни разу ничего не вернул. В общей сумме девушка с 12 ноября 2019 года до 12 января 2020 года передала мошеннику 519 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

2020 год

В 2020 году фигурант познакомился на сайтах знакомств еще с двумя женщинами. Находясь у них в гостях, он похитил принадлежащие им золотые украшения, причинив одной материальный ущерб на общую сумму почти 46 тысяч, второй – почти 94 тысяч рублей. Похищенные ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард.

Итог

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Назначая такое наказание, суд не согласился с доводами государственного обвинителя, который просил назначить мужчине наказание в виде всего четырех лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании с преступника причиненного преступлениями материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.