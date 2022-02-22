Сироты из Коми получат сертификаты на покупку жилья, но не все

В Республике Коми начнут выдавать сертификаты на приобретение жилого помещения сиротам, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

Сертификаты смогут получать только те сироты, которым уже исполнилось 23 года и которые не имеют судебного решения, которое обязывает предоставить жилье как сироте. На реализацию этой меры социальной предусмотрено более 30 миллионов рублей для выдачи 17 сертификатов. Сумма одного сертификата – 1,8 миллионов рублей. При покупке жилья к сумме сертификата можно будет добавлять личные или заемные средства, а также деньги из семейного или материнского капитала.