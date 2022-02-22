Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сироты из Коми получат сертификаты на покупку жилья, но не все

Сироты из Коми получат сертификаты на покупку жилья, но не всеИз архива «Pro Город Сыктывкар»

В Республике Коми начнут выдавать сертификаты на приобретение жилого помещения сиротам, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

Сертификаты смогут получать только те сироты, которым уже исполнилось 23 года и которые не имеют судебного решения, которое обязывает предоставить жилье как сироте. На реализацию этой меры социальной предусмотрено более 30 миллионов рублей для выдачи 17 сертификатов. Сумма одного сертификата – 1,8 миллионов рублей. При покупке жилья к сумме сертификата можно будет добавлять личные или заемные средства, а также деньги из семейного или материнского капитала.

Зявление в администрацию города, в котором сирота уже находится в списке по предоставлению жилья, можно будет подать уже с 1 марта 2022 года.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости