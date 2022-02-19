В одном из районов Коми планируют построить бассейн

Глава Коми Владимир Уйба поручил представителям правительства отработать возможность строительства бассейнов за счет средств инвестора в трех отдаленных районах республики. В список попал и Корткеросский район.

Глава администрации района Константин Сажин сообщил на своей странице «ВКонтакте», что идея построить бассейн появилась уже давно, но власти района успели смириться с тем, что и построить, и содержать такой объект попросту не получится из-за нехватки денег. Однако на днях администрации пришло письмо с поручением согласовать с инвестором эскизный проект бассейна и план его строительства.

Согласно плану бассейн будет иметь две чаши: взрослую и детскую, спортивный игровой зал и гимнастический зал, в нем также будут все необходимые вспомогательные помещения. Чтобы разместить бассейн, понадобится не менее двух гектаров территории. И она у района есть: от перекрестка трассы Сыктывкар-Усть-Кулом со стороны райцентра до моста через реку Вычегда.