В одном из районов Коми планируют построить бассейн

Глава Коми Владимир Уйба поручил представителям правительства отработать возможность строительства бассейнов за счет средств инвестора в трех отдаленных районах республики. В список попал и Корткеросский район.
Глава администрации района Константин Сажин сообщил на своей странице «ВКонтакте», что идея построить бассейн появилась уже давно, но власти района успели смириться с тем, что и построить, и содержать такой объект попросту не получится из-за нехватки денег. Однако на днях администрации пришло письмо с поручением согласовать с инвестором эскизный проект бассейна и план его строительства.
Согласно плану бассейн будет иметь две чаши: взрослую и детскую, спортивный игровой зал и гимнастический зал, в нем также будут все необходимые вспомогательные помещения. Чтобы разместить бассейн, понадобится не менее двух гектаров территории. И она у района есть: от перекрестка трассы Сыктывкар-Усть-Кулом со стороны райцентра до моста через реку Вычегда.
«Да, содержать его будет очень дорого для нашего бюджета, но "Париж стоит мессы"! Наши жители будут иметь современный, красивый комфортабельный спортивный комплекс! Конечно же, и эскизный проект мы согласуем, и план его строительства инвестором. И если бы это зависело только от меня, то я бы воскликнул: бассейну в Корткеросе быть!» — подытожил руководитель администрации Корткеросского района.