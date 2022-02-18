Всего шесть процентов семей Коми не испытывает финансовых проблем

В 2020 году 1% семей Коми не мог позволить себе полноценное питание, еще 19% хватало на еду, но они не могли позволить себе покупку одежды и оплату «коммуналки». Об этом сообщил Комистат.
Также в 2020 году 43% семей не испытывали проблем с покупкой еды и одежды, но не могли позволить себе бытовую технику или электронику. Еще 31% сесем пожаловались, что не могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу. И всего у 6% домохозяйств оказалось достаточно средств на все, что они считали нужным.
Очень отличалось финансовое положение сельских и городских семей. Треть сельских семей испытывали затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг против 16% городских семей.
В городской местности 8% домохозяйств могли купить все, что считают нужным, в сельской же местности – всего 3%. Также Комистат отмечает, что за последние 10 лет финансовое положение семей Коми не изменилось.