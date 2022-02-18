Первому проректору Сыктывкарского госуниверситета Ольге Кушнир продлили домашний арест

Сыктывкарский горсуд продлил домашний арест первого проректора СГУ им. Питирима Сорокина Ольге Кушнир. Обвиняемая пробудет под арестом до 18 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда.

На продлении ареста настояли следователи и 17 февраля суд удовлетворил их ходатайство. Суд с учетом личности обвиняемой и обстоятельств совершения инкриминируемых ей преступлений, а также сложности уголовного дела продлил Кушнир срок содержания под домашним арестом по 18 мая.