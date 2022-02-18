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Первому проректору Сыктывкарского госуниверситета Ольге Кушнир продлили домашний арест

Первому проректору Сыктывкарского госуниверситета Ольге Кушнир продлили домашний арестИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Сыктывкарский горсуд продлил домашний арест первого проректора СГУ им. Питирима Сорокина Ольге Кушнир. Обвиняемая пробудет под арестом до 18 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда. 

На продлении ареста настояли следователи и 17 февраля суд удовлетворил их ходатайство. Суд с учетом личности обвиняемой и обстоятельств совершения инкриминируемых ей преступлений, а также сложности уголовного дела продлил Кушнир срок содержания под домашним арестом по 18 мая. 

Напомним, первого проректора обвиняют в краже средств из федерального бюджета. По версии следствия, Ольга Кушнир с группой сообщников внесла ложные сведения о количестве студентов, обучающихся на старших курсах. Уловка с «мертвыми душами» позволила своровать более одного миллиона рублей.

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