Проректора СГУ отпустили домой

Стало известно, что суд смягчил меру пресечения Ольге Кушнир, первому проректору СГУ имени Питирима Сорокина. Об этом сообщает Сыктывкарский городской суд.

Так, мера пресечения была заменена на домашний арест. Примечательно, что 18 ноября истекал срок реального ареста. Теперь Ольга Кушнир выйдет из следственного изолятора, где провела более пяти месяцев.

Напомним, Кушнир обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия в виде необоснованного выделения из федерального бюджета более 1 миллиона рублей, и в хищении вверенных бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения.