В Минспорта Коми заявили, что к ЧМ по бэнди все готово

В Министерстве спорта заявили, что Сыктывкар готов к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд.



Утвержден антиковидный протокол по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения соревнований. Это очень важный документ. Он определяет четкий порядок мер противоэпидемической безопасности и профилактики и поможет свести к минимуму риск распространения COVID-19 во время чемпионата.



Также завершается обучение контролеров-распорядителей, которые будут работать во время предстоящего Чемпионата мира. Большая часть из них даже смогла практически применить свои знания во время недавних товарищеских матчей сборной команды России и сыктывкарского «Строителя».



Уже окончательно определены все места проживания для участников чемпионата, заключен договор на перевозку команд, сформирован пул волонтеров. Кроме молодых добровольцев, помогать будут и, так называемые, «серебряные волонтеры». Около 20 «помощников» будут задействованы и по «Программе мобильности».



Большая работа проводится и в рамках визовой поддержки. Готова наградная продукция для победителей и призеров чемпионата. Ведется активная медийная работа.

— Для нас очень важно провести этот чемпионат на высоком организационном уровне. Республика впервые принимает соревнования столь высокого уровня, поэтому они должны стать ярким, запоминающимся событием как для участников, так и гостей Сыктывкара. У нас традиционно любят хоккей с мячом и разбираются в этом виде спорта. Мы с нетерпением ждем лучшие команды мира на Коми земле. Это будет настоящий праздник для всех нас», — отметили в министерстве физической культуры и спорта Республики Коми