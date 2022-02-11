Выяснилось, собираются ли власти Коми закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Республика Коми чуть ли не ежедневно бьет рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. К примеру, на 11 февраля за сутки ковидом заразилось 2 107 человек. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, собирается ли правительство на фоне такой статистики остановить работу общепита и развлекательных учреждений.
В администрации главы Коми сообщили, что пока никаких нововведений в перечень ограничительных мероприятий вводить не планируется.
«В настоящее время оперативным штабом и правительством Республики Коми не рассматривается вопрос о приостановке деятельности организации общественного питания, торгово-развлекательных центров и объектов розничной торговли, а также введения на территории Республики Коми ограничений на работы всех организаций, вне зависимости от форм собственности, и перемещений граждан», — сообщается в ответе на официальный запрос издания «Pro Город Сыктывкар».
Также в правительстве отметили, что общая заполняемость «ковидных» коек — отнюдь не ключевой фактор для введения серьезных ограничительных мер.