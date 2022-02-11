Выяснилось, собираются ли власти Коми закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Республика Коми чуть ли не ежедневно бьет рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. К примеру, на 11 февраля за сутки ковидом заразилось 2 107 человек. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, собирается ли правительство на фоне такой статистики остановить работу общепита и развлекательных учреждений.

В администрации главы Коми сообщили, что пока никаких нововведений в перечень ограничительных мероприятий вводить не планируется.