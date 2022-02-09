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Сыктывкарцы засняли лесовоз, который мчался по трассе без колеса

Сыктывкарцы засняли лесовоз, который мчался по трассе без колесаСкриншот видео очевидца

Сыктывкарец встретил на трассе между Максаковкой и Затоном лесовоз, который спокойно мчался без колеса. Видео мужчина прислал в редакцию «Pro Город Сыктывкар».

Напомним, недавно «Pro Город Сыктывкар» писал о сыктывкарце, который устроил дикий дрифт прямо на главной улице города. Сам «гонщик» убежден, что не сделал ничего предосудительного, однако горожане обрушили на молодого человека шквал недовольных комментариев. 

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Иван Голосов получает гонорар в размере 300 рублей за медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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