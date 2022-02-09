Сыктывкарцы засняли лесовоз, который мчался по трассе без колеса

Сыктывкарец встретил на трассе между Максаковкой и Затоном лесовоз, который спокойно мчался без колеса. Видео мужчина прислал в редакцию «Pro Город Сыктывкар».

Напомним, недавно «Pro Город Сыктывкар» писал о сыктывкарце, который устроил дикий дрифт прямо на главной улице города. Сам «гонщик» убежден, что не сделал ничего предосудительного, однако горожане обрушили на молодого человека шквал недовольных комментариев.