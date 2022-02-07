Сыктывкарский «гонщик» о своих трюках в центре города: «Нестрашно, главное, знать меру»

На выходных внимание сыктывкарцев привлек молодой водитель, который совершал опасные маневры в центре города и позже выкладывал видео с этим в социальные сети. «Pro Город Сыктывкар» связался с «лихачем» и другими опытными водителями, чтобы узнать, допустима ли такая езда на улицах Сыктывкара.

Одним зимним вечером (автор видео не помнит конкретную дату, приблизительно несколько недель назад) 21-летний сыктывкарец Егор Воронин выехал на улицы города и совершил опасный маневр, который позже выложил в социальные сети. Позже видео разлетелось по Телеграму и попало в наши руки. Молодой человек согласился побеседовать с нами.

Фото из Instagram @sala.tik

Вы часто так ездите? Не страшно гонять?

– В последнее время не часто, так как это зависит напрямую от погоды. В снегопад шансы выехать прокатиться повышаются. Гонять нестрашно, главное, знать меру.

Считаете ли вы вашу езду опасной?

– Самое главное - это безопасность. Хоть по видео можно подумать, что я опасно проехал. Объясню, почему я так не считаю. Я не зря выбрал этот участок: после кольца в сторону фонтанов есть пешеходный переход, который очень хорошо просматривается. Поэтому все контролируется. Автомобилей на «встречке» не было, а машины сзади были далеко. Поэтому и позволил себе так проехать. Как говорит мой отец - делай только то, в чем уверен на сто процентов.



Вы не считаете, что подвергаете других людей опасности?

– Я не считаю так. Я этим занимаюсь ночью, когда мало машин и людей. Возможно, это неправильно. Но это очень сильно помогает отвлечься от проблем. Большую опасность представляют люди, которые не понимают, что происходит на дороге. Они смотрят себе под нос, не могут оценить обстановку на дороге, по зеркалам не смотрят совсем. Чаще всего такие и попадают в ДТП и представляют опасность на дороге. Я не защищаю себя, я поступил не по правилам, но все продумал наперед, чтобы никто не пострадал.

Часто «прилетают» штрафы от ГИБДД?

– Штрафов практически не прилетает. Редко за скорость. За подобные маневры на дороге были только предупреждения.

Попадали ли вы в ДТП?

– Попадал один раз, не по своей вине.

В «Тик-токе» вы выкладываете видео со своих поездок. Хотите стать популярным через подобный контент?

– Есть желание, но не через подобный контент. Слишком маленький охват аудитории. Хотя тема автомобилей и дрифта мне очень интересна.

Не переживаете по поводу негатива, который люди высказывают по поводу вашей езды?

– На дороге за все время ни разу не встречал плохой реакции или негатива. Все улыбаются, показывают «лайк».

Мнение опытных водителей

«Pro Город Сыктывкар» узнал у опытных водителей Сыктывкара их отношение о такой езде. Мнения получились разные.

Владимир Русанов, водитель со стажем

– Считаю допустимым применять навыки экстремального вождения в качестве «контраварийного». В других же случаях, считаю такой «выпендрёж мамкиных гонщиков» наоборот опасным, и такое надо пресекать. Те, кто хочет получить адреналин, должны выполнять трюки и оттачивать свои навыки в специальных для этого местах, треках или хотя бы в глуши.

Владимир Политов, водитель со стажем

– Если нарушает закон и ПДД - надо наказывать. Для тех, кто хочет испытывать подобные «ощущения» должны быть специально отведенные места.

Павел Палькевич, организатор соревнований по зимнему дрифту

– Если я напишу, что я против — это не правда. Вокруг таких событий в принципе не нужно создавать какой-то хайп. Есть водители которые в потоке перестраиваются без поворотников, не рассчитывают дистанцию при торможении, не умеют двигаться задним ходом. Они намного опаснее, чем ребята, которые двигаются в управляемом заносе. Вы посмотрите хоть раз на тренировки по дрифту на льду, как ребята управляют автомобилями и сразу пропадут вопросы.

Алексей Воронюк, организатор автомобильного сообщества “СМОТРА” в Сыктывкаре

– Такое вождение в городе недопустимо! Этого стоит ожидать и оно будет происходить постоянно. У молодежи нет нормальных треков, где они смогут «отвести душу». Уверен, если будет выделенная трасса, где можно проводить гонки, все уедут туда. Все мы понимаем ответственность за такое вождение, но адреналин просит другого.

Куда обращаться, если вы заметили человека, который так гоняет?

В УГИБДД по Сыктывкару сообщили, что любой горожанин, который заметил подобное правонарушение может обратиться в правоохранительные органы. Это можно сделать двумя способами:



• Написать заявление на официальном сайте ГИБДД по Сыктывкару.

• Позвонить напрямую в дежурную часть по телефону 28-18-00.

В ГИБДД отметили, что если вы заметили подобное нарушение, нужно обязательно зафиксировать его на фото/видео, указать дату и время.



