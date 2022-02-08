««Трюкачи» на дорогах убьют не себя, так кого–нибудь»: сыктывкарцы о молодом гонщике

– Лично я «ездящих боком» из–под КАМАЗа по частям доставал. Ездили, ничуть не сомневались в своем «профессионализме» или «скудоумии». КАМАЗу то ведь все равно! А сохраниться «парняги» не успели. Ну, или не посчитали нужным.

– В Эжве такие «гаденыши» тоже «лихачат»! Выход – машины в ШРОТТ, молокососов в «кутузку».

Недавно мы выпустили подробный материал с разбором дрифта в центре города. Тогда эксперты дали неоднозначную оценку действиям сыктывкарского молодого гонщика. В комментариях под новостью жители столицы Коми высказались об этом инциденте. Иван Липин

Татьяна Смирнова

– А то, что жителям мешают своим шумом по ночам – это нормально?

Андрей Свиридов

– Охота дрифтовать – делайте, но только там, где нет других автомобилей и людей!

Николай Теслов

– Запечатлели на регистратор нарушение – несите в ГАИ на сайт. Или куда там. Разве не так это обычно делается?

Саша Девяткин

– Тоже осуждаю подобное поведение на дорогах общего пользования! Ездят непонятно как на своем металлоломе «дешманском». А нормальные люди на «КИА Рио», например, не могут спокойно наслаждаться дорогой на хорошем автомобиле. Правильно сказано – всех в «кутузку», а «ведра» в утиль.

Петр Петров

– Езда «боком» – да, но не на дорогах общего пользования. Вы Шумахера видели на автобане или в городе, когда он показывал свой «профессионализм»?

Иван Иванов