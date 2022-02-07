Охотники выслеживают волчицу под Сыктывкаром

В деревне Морово под Сыктывкаром добыли двух волков. Как сообщают местные жители, жалоб они не направляли, однако на место выезжали специалисты Минприроды. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, как же охотники узнали, что хищники подобрались слишком близко к людям и чем закончилась борьба со стаей.

В Минприроды Коми сообщили, что информация о выходе волков в Морово стала известна специалисту министерства, который проводил учетные работы в Сыктывдинском районе. Тогда ведомство вместе с местными охотниками организовало добычу волков в угодьях, прилегающих к Морово.

Именно в этих угодьях охотники добыли двух самцов волка, однако опасность все еще не миновала — в том же районе до сих пор выслеживают волчицу. Ситуацию с хищниками продолжают держать на контроле.

Также в Минприроды сообщили, что с начала 2022 года в охотничьих угодьях, прилегающих к Сыктывкару, добыто около 10 особей волка. По мнению охотоведов-биологов и экологов, пока дикие животные существуют как объекты животного мира, а охотничьи угодья граничат с населенными пунктами, дикие животные будут выходить на территории населенных пунктов.