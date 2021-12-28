Не День студента: шесть громких скандалов в вузах Коми, которые случились в последние годы

25 января все мы радостно поздравляли студентов и вспоминали свою университетскую жизнь. Ребята уже с самого утра благодарили за поздравления, а все, получившие диплом, успели окунуться в ностальгию. А сегодня мы предлагаем вам поговорить об обратной стороне высшего образования в Коми.

В начале 2021 года прокуратура города и местное управление управление ФСБ организовали проверку в СГУ имени Питирима Сорокина. В процессе были выявлены факты фиктивного приема студентов.

Так, в ходе приемной кампании 2020-21 учебного года в вуз фиктивно приняли более 80 студентов. Они не приступали к обучению, однако получали стипендию и материальную помощь за счет федерального бюджета. А часть этих средств возвращалась должностным лицам университета. Ущерб государству превысил отметку в 1 миллион рублей.

Скандал с зарплатами в СГУ

Старший преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина Александр Казаков снял видео о том, что университет переживает не лучшие времена. Так, по его словам, вуз хвастается высокими зарплатами, хотя по факту некоторые сотрудники имеют оклад в 15-17 тысяч рублей. Также Казаков рассказал о том, что в СГУ происходят сокращения и тотальная экономия, в то время как руководство получает зарплаты и премии, которые исчисляются сотнями тысяч.

Исполняющая обязанности ректора Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова ответила на эти обвинения. Что именно она сказала, читайте по ссылке>>>

Дело Цхадая

Бывшего президента УГТУ обвиняют в коррупции. Так, по информации Следственного комитета Коми, в 2010 году под началом УГТУ было создано ООО. В 2013 году подсудимый, который был единственным участником общества, решил продать долю 33% уставного капитала подконтрольным ему лицам по заниженной цене, после чего передал им же часть прибыли юрлица. Таким образом, он причинил ущерб образовательному учреждению на сумму более 11 миллионов рублей.

14 января ухтинский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела. Во время заседания подсудимый отрицал свою вину. Итоговое решение суда будет озвучено 7 февраля.

Карантин в общежитии

16 июня 2021 года в студенческом общежитии СГУ по адресу Коммунистическая, 72 был введен карантин. В здании буквально оказались заперты 160 человек.

Примечательно, что учащиеся вуза писали в социальных сетях о том, что им не рассказывали о возможности покинуть общежитие и уехать домой. Также, по словам учащихся, в первые выходные “в заточении” их не обеспечивали ни едой, ни водой, ни средствами личной гигиены. А температуру измеряли не всем.

Здание было оцеплено со всех сторон, а рядом дежурила полиция. Позже была организована доставка продуктов. О том, как жилось студентам на карантине, мы писали тут>>>

Плагиат в диссертации

История началась еще в 2016 году. Именно тогда в СМИ появились сенсационные публикации, в которых журналисты обвинили руководителя республиканского Минобрнауки Наталью Михальченкову в плагиате ее кандидатской диссертации. Позже экспертно-аналитический центр РАН подтвердил, что доля заимствования в научной работе превышает 30 процентов.

Михальченкова подала на журналистов в суд и потребовала еще раз проверить свою работу на плагиат. Однако и вторая проверка была не в пользу министра.

В апреле 2018 года Верховный суд признал факт наличия плагиата в научных трудах Михальченковой доказанным и тоже отклонил иск. Журналисты смогли добиться справедливости.

Дело Истиховской

Эта история тянулась несколько лет. В июле 2017 года бывшего ректора СГУ имени Питирима Сорокина и депутата Госсовета Коми Марину Истиховскую признали виновной по двум статьям: «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» и «Превышение должностных полномочий». Судом было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Сама Истиховская была не согласна с таким решением и нашла почти 200 расхождений и несостыковок между текстом протокола и происходящим во время заседания суда.

И лишь в мае 2020 года Марина Истиховская была полностью оправдана по всем эпизодам уголовного дела. Надзорную жалобу ее адвоката рассматривал Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга.