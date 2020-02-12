Руководство Сыктывкарского госуниверситета ответило на гневный ролик преподавателя

Ролик, в котором один из старших преподавателей Сыктывкарского госуниверситета рассказал о том, как обстоят дела в вузе, прокомментировало руководство образовательного учреждения. Документ, также опубликованный в социальных сетях, стал новым поводом для обсуждений происходящего в вузе. Портал PG11.ru выяснил, что руководство Сыктывкарского госуниверситета ответило на вопросы, которые задали в видеообращениях, и что по этому поводу думают преподаватели и студенты университета.

Исполняющая обязанности ректора Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова отметила, что в вузе нет сотрудников, получающих заработную плату в размере 15 тысяч рублей, и предложила Александру Казакову вынести на суд общественности справку о доходах в университете:

- В университете нет работников, которые получают заработную плату на ставку в размере 10 000 рублей. В 2020 году МРОТ в университете составил 20 621 рублей, в 2019 году - 19 176 рублей. Преподаватель озвучил две цифры: первая - размер должностного оклада старшего преподавателя - 15 000 рублей, и размер среднемесячной заработной платы преподавателей, эквивалентный 200% среднемесячной заработной платы по региону. Однако он не озвучил главного: размер своей среднемесячной заработной платы в университете. Так, если Александр Казаков взывает к совести, то надо говорить объективно обо всех аспектах вопроса. Предлагаем ему опубликовать справку о доходах в университете за 2019 год. Согласно данным бухгалтерского учета, в 2019 году минимальная среднемесячная заработная плата старшего преподавателя составила 32 593 рубля, максимальная среднемесячная заработная плата старшего преподавателя - 74 777 рублей, среднемесячная заработная плата по группе работников «старшие преподаватели» - 46 773 рубля.

Также Ольга Сотникова рассказала, что с 1 января 2018 года все преподаватели работают по эффективному контракту и также предложили разместить результаты деятельности по нему:

- Все преподаватели университета работают по эффективному контракту, в рамках которого начисляется дополнительная оплата за выполненную работу по повышению показателей развития вуза. Предлагаем Александру Казакову разместить также результаты его работы по эффективному контракту. По итогам 2019 года максимальная выплата преподавателям только по эффективному контракту, дополнительно к основной заработной плате, составила 244 000 рублей - это выплата конкретному работнику.

Александр Казаков сообщал, что группы не делятся по подгруппам для лучшего усвоения учебного материала, но руководство говорит об обратном:

- Также сообщаем, что в соответствии с п.33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301) учебная группа составляет не более 30 человек. Тот же пункт приказа закрепляет возможность деления группы на подгруппы для проведения лабораторных и практических занятий.

Вот как ответ руководства Сыктывкарского госуниверситета комментируют во «ВКонтакте».

Ksenia Tyrina считает, что судить о ситуации только по видеообращениям и ответам руководства невозможно:

- Этот документ также может не иметь под собой оснований, как и слова Казакова. Это слова, а как велись расчеты - непонятно. Важно то, сколько получил преподаватель на руки, а написать можно все, что угодно. Давно пора проверку провести. Максимальная выплата преподавателям 244 000 рублей - это на сколько преподавателей делить? И на сколько месяцев? Если один преподаватель и 12 месяцев, получается 20 000 рублей в месяц. Не густо. Формулировки рулят.

Олег Пименов отмечает, что подобных обращений не появлялось бы, если все было бы в порядке:

- Все эти «средние» - это очень странные цифры. Средняя зарплата в Республике Коми чуть больше 50 000 рублей. Президент обещал преподавателям зарплату в 200% от средней по региону, то есть 100 тыс. Кто-то верит в эти «средние»? Если бы преподаватели получали достойную зарплату, были бы такие обращения?

Максим Сердитов уверен, что фактического контроля заработных плат в вузе нет:

- Во всех государственных учреждениях чисто формально все контролируется, по документам у всех правильная зарплата, а учреждения прямо-таки процветают и все необходимое закупается. На деле все совсем не так и это очень грамотно скрывается. По документам всегда все у всех сходится, а на деле любое учреждение может буквально гнить и разрушаться, а руководство будет делать вид, будто все прекрасно. Бороться с этим, знаете ли, трудно, когда тебе грозят штрафы к твоей и так маленькой зарплате или вообще увольнение по статье.

Один из действующих сотрудников университета, который решил остаться анонимным, попросил сотрудников университета «открыть глаза на происходящее и перестать занимать позицию людей, которые всю жизнь терпят»:

- В отписке сказано, что в университете нет работников, получающих заработную плату на ставку в размере 15000 рублей. Не знаю как у всех, но с начала 2017 года мой оклад в университете составлял 9500 тысяч рублей. С 2017 по начало 2020 года мой оклад был таким и оставался неизменным. Для того, чтобы университет держал уровень зарплаты на уровне МРОТ мне полагалась надбавка около 1600 рублей. Итого, суммарный доход на ставку составляет 16 тысяч рублей с копейками - оклад + северные+ надбавка. Такую сумму получали я и мои коллеги, работая на одну ставку с сентября 2018 по декабрь 2019. Что касается размера среднемесячной заработной платы, думаю, всем понятно, что если кто-то получает 10 тысяч рублей, а кто-то 100 тысяч рублей, то в среднем зарплата будет 55 000 рублей. Плюс ко всему не помешает уточнить, что в среднемесячную заработную плату также входят различные премии и прочее, таким образом легко можно достигнуть впечатляющих цифр.

- Как много боли в словах «Эффективный контракт» для преподавателей университета, ведь за каждый балл, да что за балл, за каждую десятую балла приходится бороться с отделом, регулирующим выполнение этого самого эффективного контракта. Особенно потрясающим бывают те случаи, когда в подготовке к какому-нибудь мероприятию принимают участие человек 10. За мероприятие полагается 1 балл. Все 10 человек вкладывают свои силы, время в подготовку самого мероприятия, студентов к этому мероприятию, а в итоге что? А в итоге 1 балл делят на 10 человек (для справки, если не ошибаюсь, один балл - это 500 рублей) То есть человек затратил часов 5-10 личного времени как минимум на подготовку, а его работу оценили в 50 рублей. Вот так сильно ценит университет человекочасы. В ответе указали, что максимальная выплата по эффективному контракту составила 244 тысячи рублей, а максимальный размер заработной платы составил 327 900 рублей. Это те суммы, которые получил кто-то из преподавателей. Для справки, в университете преподавателями являются также условные и Васильев и Сотникова. Думаю, вполне понятно, чьи суммы могут быть указаны в данном пункте.

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