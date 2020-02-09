«Вы не создали ничего»: сыктывкарский преподаватель обратился к руководству СГУ (видео)

В Сети появился ролик, который записал старший преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Александр Казаков. В своем видео он рассказал о том, как обстоят дела в вузе и почему учебное заведение переживает не лучшие времена. Запись опубликовали в паблике «Подслушано СГУ им. Питирима Сорокина».

В своем видео преподаватель рассказал о том, что сейчас его с коллегами оклад составляет около 15-17 тысяч рублей, в то время как вуз заявляет о более чем 200%. При этом зарплаты и премии руководства, как утверждает Александр Казаков, исчисляются сотнями тысяч. Но и это еще не все: в университете сокращают сотрудников и экономят на всем, чем можно, приводя учреждение в упадок:

- Почему я остался в университете? У меня был хороший коллектив, студия бального танца «Грация». Мы проводили конкурсы по 4 раза в год, к нам ходила молодежь со всего города. Но главное – таких коллективов у нас было много. Все это закончилось с приходом начальника Департамента по молодежной политике Ольги Есевой. Разрушив наработанное годами, вы не создали ничего, - рассказывает в своем ролике Александр Казаков.

В комментариях под видео оказалось множество удивленных и положительных отзывов. Люди называли Александра смелым человеком, соглашались с его доводами, но также отмечали, что теперь преподавателя не ждет ничего хорошего, а руководство университета все равно ничего не изменит.

- К сожалению, это ничего не изменит, преподавателя попросят уйти по собственному желанию, а ректорат свою кормушку никому не отдаст, - пишет Лиза Каримова.

- Смело, это ещё очень корректно рассказал, на самом деле универ просто уничтожают, и все его традиции! - говорит Наталья Соколова.

- Это очень смело! Но важнее, что это все - правда! – комментирует Наталья Никитина.

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