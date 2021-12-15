Стало известно, когда вынесут приговор экс-ректору УГТУ Николаю Цхадая

Ухтинский городской суд 14 января закончил рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Цхадая и удалился в совещательную комнату. Бывший ректор УГТУ обвиняется в коррупционных преступлениях, ему грозит 10 лет колонии строгого режима, пишет БНК.

Подсудимый, выступая с последним словом, вину в инкриминируемых деяниях отрицал. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу до 7 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.