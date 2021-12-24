Жителям Коми напомнили, что делать, если терроризируют бродячие собаки

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми информирует жителей республики о том, что региональный Минсельхоз организовал горячую линию по безнадзорным животным.

При обнаружении мест скопления безнадзорных животных граждане могут обратиться в структурные подразделения администраций своих муниципальных районов и городских округов, ответственных за организацию мероприятий по их отлову на своих территориях.