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Жителям Коми напомнили, что делать, если терроризируют бродячие собаки

Жителям Коми напомнили, что делать, если терроризируют бродячие собакиФото из архива «Pro Города»

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми информирует жителей республики о том, что региональный Минсельхоз организовал горячую линию по безнадзорным животным. 

При обнаружении мест скопления безнадзорных животных граждане могут обратиться в структурные подразделения администраций своих муниципальных районов и городских округов, ответственных за организацию мероприятий по их отлову на своих территориях.

Для этого при устном обращении по необходимому номеру (8-8212) 25-54-40 заявитель должен сообщить свои Ф.И.О., контактный телефон (на случай уточнения информации); назвать населенный пункт, улицу, номер дома, где требуется отловить животных без владельцев; указать количество голов животных без владельцев; если животных 1 и более, описать их: размер, окрас, возможно породу, отличительные признаки, особенности, пол.

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