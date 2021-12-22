В Ухте автоинспекторам пришлось открыть огонь по машине лихача

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения внимание инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Ухте привлекла автомашина ГАЗ, водитель которой отказался выполнить требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Автомобиль продолжил движение, пытаясь скрыться и создавая реальную опасность для всех участников дорожного движения.

В Ухте сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, автоэкипажем ДПС была предпринята попытка остановить машину. Водитель не реагировал на законные требования полицейских и, нарушая ПДД РФ, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Руководствуясь федеральным законом «О полиции», госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Стражи порядка произвели семь предупредительных выстрелов и один выстрел по колесам машины. Вскоре автомобиль был остановлен.

Нарушителем оказался 31-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Проверка по учетам ГИБДД показала, что в настоящее время он лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.

В отношении задержанного составлено 10 административных материалов. Среди них - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными и проявлять активную гражданскую позицию. Если на ваших глазах транспортным средством управляет нетрезвый водитель, немедленно сообщите ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по месту жительства или по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор).