Сыктывкарка запечатлела на камеру издевательства над детьми в детском саду

В Сыктывкаре мать зашла за своим ребенком в детский сад, но застала сцену жестокого обращения с детьми.
Как рассказала очевидица происшествия в своем Instagram, 19 января она пришла за своим ребенком чуть раньше положенного. И именно из-за этого смогла застать сцену жестокого обращения. Она записала это на видео и выложила в социальные Сети.
Судя по видео, воспитательница детского сада №99 грубо швыряет детей на стулья и снимает с них одежду. При этом можно услышать, как ребенок кричит и сопротивляется.
- Если бы мы не подошли пораньше, то не узнали бы, почему ребенок не хочет ходить в группу сильно, сильно плачет и не хочет видеть воспитателей, - заявила в своем Instagram обеспокоенная мать.
Очевидец происшествия забрала своего ребенка из садика и отправилась в полицию, чтобы написать заявление. В УМВД по Сыктывкару подтвердили эту информацию, полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в детском саду. Также очевидец добавила в своем Instagram, что воспитателя уже уволили.
После того, как эта история стала резонансной, очевидице происшествия написали другие матери, которые отметили, что это не первый случай такого обращения в детском саду №99: