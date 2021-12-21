Сыктывкарка запечатлела на камеру издевательства над детьми в детском саду

В Сыктывкаре мать зашла за своим ребенком в детский сад, но застала сцену жестокого обращения с детьми.

Как рассказала очевидица происшествия в своем Instagram, 19 января она пришла за своим ребенком чуть раньше положенного. И именно из-за этого смогла застать сцену жестокого обращения. Она записала это на видео и выложила в социальные Сети.

Судя по видео, воспитательница детского сада №99 грубо швыряет детей на стулья и снимает с них одежду. При этом можно услышать, как ребенок кричит и сопротивляется.