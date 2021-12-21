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В Сыктывкаре отключат отопление в десятке домов

В Сыктывкаре отключат отопление в десятке домовФото из архива редакции

Сегодня, 20 января, сразу в нескольких десятках сыктывкарских домов отключат отопление. Об этом сообщает ПАО "Т Плюс".

Отключение отопления связано с проведением ремонта подающего трубопровода возле дома № 23 по улице Малышева. Работы будут проводиться с 17:30 до 23:00.

На время ремонтных работ подача тепла будет ограничена в:

  • детских садах №№ 1, 5, 61, 96, 
  • средней школе №26, 
  • корпусе СГУ им. П. Сорокина (химико-биологический), 
  • «Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова», 
  • Республиканском противотуберкулезном диспансере. 

Также под ограничения также попадают дома:

  • Малышева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25;
  • Печорская 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24.

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