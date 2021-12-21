В Сыктывкаре отключат отопление в десятке домов

Сегодня, 20 января, сразу в нескольких десятках сыктывкарских домов отключат отопление. Об этом сообщает ПАО "Т Плюс".
Отключение отопления связано с проведением ремонта подающего трубопровода возле дома № 23 по улице Малышева. Работы будут проводиться с 17:30 до 23:00.
На время ремонтных работ подача тепла будет ограничена в:
- детских садах №№ 1, 5, 61, 96,
- средней школе №26,
- корпусе СГУ им. П. Сорокина (химико-биологический),
- «Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова»,
- Республиканском противотуберкулезном диспансере.
Также под ограничения также попадают дома:
- Малышева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25;
- Печорская 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 24.