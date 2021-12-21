В Сыктывкаре отключат отопление в десятке домов

Сегодня, 20 января, сразу в нескольких десятках сыктывкарских домов отключат отопление. Об этом сообщает ПАО "Т Плюс".

Отключение отопления связано с проведением ремонта подающего трубопровода возле дома № 23 по улице Малышева. Работы будут проводиться с 17:30 до 23:00.