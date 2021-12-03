Итоги года: что вызвало больше всего гнева у сыктывкарцев

«Про Город» продолжает подводить итоги года. В этой статье мы подытожим, какие события вызвали наибольший негатив у сыктывкарцев в 2021 году.

1. Строительство инфекционной больницы

Объект, который некоторые уже окрестили очередным долгостроем. О строительстве инфекционной больницы еще будучи врио главы Коми Владимир Уйба говорил в апреле 2020 года. В сентябре 2020 строительство началось, но уже в октябре приостановилось. Сообщалось, что у заказчиков возникли замечания к разработке котлована: подрядчик не выполнил укрепление его стенок в районе старых корпусов медучреждения, хотя это было прописано в проектной документации.

Возобновились работы только в феврале 2021 года. В июле сообщалось, что отставание от плана составляет 11 месяцев, а в ноябре строительство вновь остановилось: на сей раз из-за подорожания стройматериалов. К 10 ноября готовность объекта составляла 9%. 24 ноября Владимир Уйба заявил, что в 2022 году больницу точно не сдадут (по планам ее должны были ввести в эксплуатацию в марте 2022 года). Остается только гадать, когда в итоге завершится строительство.

2. Поликлиника в Лесозаводе

Еще один объект из медицинской сферы. В 2017 году власти Коми решили открыть новую поликлинику в Лесозаводе взамен старой, которая находилась в аварийном здании. Построить ее должны были до 2020 года. Правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники, закупить необходимое оборудование, нанять персонал и полностью обеспечить первичную амбулаторную медицинскую помощь всем взрослым и детям, проживающим на территории микрорайона.

В декабре 2019 года клиника под названием «Полимедика» была готова и даже получила лицензию. Однако открыться ей так и не дали, и в итоге руководство частной клиники просто забрало оборудование и покинули регион, при этом инвесторы понесли миллионные убытки.

7 августа 2020 года и.о. министра здравоохранения Коми Борис Александров сообщил, что они ищут место под строительство новой государственной поликлиники в Лесозаводе. Тогда же назывались сроки строительства: 2021 год.

В конце 2021 года уже другой и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что он не знает, когда построят поликлинику. Власти только нашли место для строительства. Проекта нет, инвесторов нет.

3. Дом на Стахановской

Пожалуй, самый многострадальный объект. Строительство дома начало в 2016 году ООО “Вега”. Было заключено 103 договора долевого участия. Однако в мае 2019 года, когда готовность объекта составляла уже 82%, строительство прекратилось. Застройщик обанкротился, а дольщики так и остались с ипотеками.

– Само существование такого явления как обманутые дольщики – это позор для государства». Это позиция президента, и она, безусловно такая же и у меня. Правительство региона уже выделило деньги на достройку дома на улице Стахановской. Предположительная дата окончания стройки — первый квартал 2021 года. С подрядной организацией, которая возьмет на себя достройку, должен быть «прозрачный» договор. Надо жестко проговорить условия, и они должны быть абсолютно открытыми, – высказался Владимир Уйба 10 мая 2020 года.

Однако сейчас, в конце 2021 года, ситуация так и не решена. Дело в том, что в отношении ООО «Вега» была введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Но позже, в конце сентября 2021 года, конкурсный управляющий направил ходатайство в суд о продлении конкурсного производства на шесть месяцев. И Арбитражный суд Коми продлил срок конкурсного производства на полгода, назначив рассмотрение отчета на 24 марта 2022 года.

4. Идея строительства 25-этажек в центре города

В сентябре этого года появилась информация о том, что на территории квартала в рамках улиц Оплеснина - Катаева - Кирпичной - Октябрьского проспекта планируют снести 2-этажные жилые дома в ветхом и аварийном состоянии, а также нежилые помещения. Освободившееся место предложили отдать под строительство двух многоквартирных домов высотностью до 25 этажей.

Однако эта новость вызвала волну возмущения среди горожан и общественников. По этому поводу высказался и известный блогер Илья Варламов: