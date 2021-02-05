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Насилие, пытки и жажда: сыктывкарка рассказала, что было в отделении полиции 31 января

Насилие, пытки и жажда: сыктывкарка рассказала, что было в отделении полиции 31 января

05 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца/ Отделение полиции на Первомайской, 21
Задержанные планируют обжаловать действия полицейских

На протесте 31 января задержали много сыктывкарцев, всех доставили в отделение УМВД на Первомайскую, 21 после чего военные оцепили здание и никого не впускали. Портал PG11.ru узнал, что происходило внутри «крепости».

Одна из участниц протеста Татьяна Иванова рассказала, что на митинге очень жестко обошлись с мирными протестующими. По ее словам, на Стефановской площади людей брали без разбора и объяснений, при этом скручивая до боли руки, тащя и волоча людей. 

- На Театральной площади пожилую женщину с плакатом скрутили так, что у нее порвался рукав. Сделали захват за горло. Там же мужчину, который вступился за женщину, «скрутили», вывихнув руку, - рассказала Татьяна.

Девушка отметила, что в отделении этим пострадавшим отказывались вызывать скорую помощь. Однако, под давлением общественности, дежурный, все-таки, вызвал неотложку: врачи сделали обезболивающий укол мужчине.

- В комнате, где держали задержанных, было очень тесно. Не всем дали возможность присесть, было очень душно. Люди жаловались на эти условия, однако полиция не предпринимала никаких действий, - пояснила сыктывкарка. 

Фотографий из УМВД мало - людям запрещали проводить съемку. 

Как отметила Татьяна, в таком же положении находились доставленные в актовом зале, на первых и вторых этажах здания УМВД. По ее словам, людям не выдавалась еда и вода при том что люди там находились очень долго - Татьяна освободилась после часу ночи. 

- Протоколы составлялись под копирку, не допускались защитники даже на территорию УМВД, принесенная добрыми людьми вода не пропускалась к доставленным, людям угрожали, унижали, беспричинно изымались их личные вещи: тому есть свидетели и доказательства. Творился полный беспредел и абсурд, - поделилась Татьяна.

Девушка отметила, что на сегодняшний день у большинства задержанных есть защитники, которые намерены обжаловать дела до ЕСПЧ. 

Мы отправили запрос в полицию, чтобы узнать, почему сыктывкарцев держали в отделении по 8-9 часов. На момент публикации ответа не поступило.

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Комментарии 4

час назад Не слушайте
Эту мадам, она все врет. Работа у неё такая. Только что-то ее давно не слышно и не видно было. Наверное деньги на штрафы копила. Или забыла уже, как торговала водкой на дырносских дачах и людей травила, и детей малолетних бросала, гуляя до утра по кабакам?
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час назад Да ладно!
Какая она вам девушка! Бабе уже полтос корячится, а она все девушкой себя величает. Работать ваша «девушка» не пробовала? А то как президентские 40 тысяч на детей поди хапнула и не побрезговала.
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45 минут назад Местный
Знакомые фамилия и имя. Так вот оно что, оказывается, в полицейском-то участке хуже, чем дома на диванчике, или на даче, или на катке, или на лыжне, или на рыбалке, или в кино. Чего хотели, того и добились, молящиеся на Навального, спонсируемого западными врагами страны.
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9 минут назад Ага
Местный
Знакомые фамилия и имя. Так вот оно что, оказывается, в полицейском-то участке хуже, чем дома на диванчике, или на даче, или на катке, или на лыжне, или на рыбалке, или в кино. Чего хотели, того и добились, молящиеся на Навального, спонсируемого западными врагами страны.
Она самая! То за Гапликовым все бегала, потом вокруг Щиголева скакала, когда тот с плакатом стоял в гордом одиночестве, то в Мичуринском парке на щит рекламный залезла, да ещё много чего изображала эта бездельница. А ей нравится поди в полицейском участке толочься. Хоть такое мужское внимание ей оказывается. А то без слез на неё не взглянешь, не перекрестившись.
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