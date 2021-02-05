Насилие, пытки и жажда: сыктывкарка рассказала, что было в отделении полиции 31 января

На протесте 31 января задержали много сыктывкарцев, всех доставили в отделение УМВД на Первомайскую, 21 после чего военные оцепили здание и никого не впускали. Портал PG11.ru узнал, что происходило внутри «крепости».

Одна из участниц протеста Татьяна Иванова рассказала, что на митинге очень жестко обошлись с мирными протестующими. По ее словам, на Стефановской площади людей брали без разбора и объяснений, при этом скручивая до боли руки, тащя и волоча людей.

- На Театральной площади пожилую женщину с плакатом скрутили так, что у нее порвался рукав. Сделали захват за горло. Там же мужчину, который вступился за женщину, «скрутили», вывихнув руку, - рассказала Татьяна.

Девушка отметила, что в отделении этим пострадавшим отказывались вызывать скорую помощь. Однако, под давлением общественности, дежурный, все-таки, вызвал неотложку: врачи сделали обезболивающий укол мужчине.

- В комнате, где держали задержанных, было очень тесно. Не всем дали возможность присесть, было очень душно. Люди жаловались на эти условия, однако полиция не предпринимала никаких действий, - пояснила сыктывкарка.

Фотографий из УМВД мало - людям запрещали проводить съемку.

Как отметила Татьяна, в таком же положении находились доставленные в актовом зале, на первых и вторых этажах здания УМВД. По ее словам, людям не выдавалась еда и вода при том что люди там находились очень долго - Татьяна освободилась после часу ночи.

- Протоколы составлялись под копирку, не допускались защитники даже на территорию УМВД, принесенная добрыми людьми вода не пропускалась к доставленным, людям угрожали, унижали, беспричинно изымались их личные вещи: тому есть свидетели и доказательства. Творился полный беспредел и абсурд, - поделилась Татьяна.

Девушка отметила, что на сегодняшний день у большинства задержанных есть защитники, которые намерены обжаловать дела до ЕСПЧ.

Мы отправили запрос в полицию, чтобы узнать, почему сыктывкарцев держали в отделении по 8-9 часов. На момент публикации ответа не поступило.

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