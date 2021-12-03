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В новогодние каникулы в Коми будут резкие перепады температуры

В новогодние каникулы в Коми будут резкие перепады температурыФото из архива pg11.ru

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какая погода будет на новогодних каникулах.

Под влиянием североатлантических циклонов прогнозируются неустойчивая погода с резкими температурными перепадами от морозов к теплу и обратно. Пройдут небольшие и умеренные снегопады, в отдельные дни на крайнем северо-востоке и на крайнем юге – сильные.

Температура воздуха будет меняться в основном от -4...-9С при потеплении, до -25...-32°С, в северных и центральных районах местами до -35...-42°С при похолодании. В целом средняя температура за первые 10 дней января только в южных районах ожидается около нормы, в центральных и северных на 2...4С ниже.

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