Появился список мест запуска праздничных салютов в Сыктывкаре

|
№ п/п
|
Населенный пункт
|
Площадки для проведения салютов
|
1
|
Республика Коми, г.Воркута
|
Площадь Центральная
|
2
|
Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва
|
Стадион МБОУ "СОШ № 1" г. Емва
|
3
|
Республика Коми, Княжпогостский район, пгт. Синдор
|
Площадь МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс" гп. "Синдор"
|
4
|
Республика Коми, Койгородский район
|
с. Койгородок, ул. Мира, д. 2 (площадка Дома культуры с. Койгородок)
|
5
|
Республика Коми, Койгородский район
|
п. Кажым (берег плотины рядом с Чугунолитейным заводом)
|
6
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Зеленец
|
территория "Аллеи памяти"
|
7
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Койтыбож
|
поле за остановочной площадкой "Нижний Койтыбож"
|
8
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Чукачой
|
поле с левой стороны улицы Эжвинская
|
9
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Парчег
|
площадь Шондибан
|
10
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, п.Мандач
|
ул. Лесная, д. 46, площадка возле клуба
|
11
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, п.Нювчим
|
территория, прилегающая к зданию Дома культуры п.Нювчим, ул.Первомайская, д.10
|
12
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Пажга
|
площадь в м.Погост, у администрации сельского поселения
|
13
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Палевицы
|
площадка у Дома культуры, с.Палевицы, ул.Набережная, д.9
|
14
|
Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Шошка
|
м.Ручейное (стадион)
|
15
|
Республика Коми, Сыктывдинский района, с.Слудка
|
площадка перед Домом культуры с.Слудка, ул.Магистральная, д.33
|
16
|
Республика Коми, с. Усть-Кулом
|
с. Усть-Кулом, ул. Советская у д. 32 "в" (площадка перед памятником участникам ВОВ)
|
17
|
Республика Коми, с.Ижма
|
Парк с. Ижма
|
18
|
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск
|
кв. Южный
|
19
|
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск
|
Юбилейная площадь
|
20
|
Республика Коми, г.Инта
|
площадь Ленина
|
21
|
Республика Коми, г.Ухта
|
Набережная Нефтяников
|
22
|
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега
|
Футбольное поле (ул.Советская)
|
23
|
г. Вуктыл
|
Сквер "Летний", ул. Комсомольская
|
24
|
с. Подчерье МОГО "Вуктыл"
|
ул. Осипова, район домов №№ 6, 7 (у памятника)
|
25
|
с. Дутово МОГО "Вуктыл"
|
ул. Советская, район дома № 1
|
26
|
Республика Коми, г.Сыктывкар
|
Правый берег реки Сысола (Заречье)
|
27
|
Республика Коми, г.Сыктывкар, Эжвинский район
|
парковая зона по ул. Славы
Главное управление МЧС по Коми напоминают жителям республики основные правила, следуя которым, вы встретите Новый год без опасностей и забот.
- К процессу покупки и запуска пиротехники следует подходить очень ВНИМАТЕЛЬНО:
- Приобретайте пиротехнику исключительно в специализированных магазинах;
- Обращайте внимание на целостность упаковки и срок годности;
- На каждом изделии должна быть инструкция по запуску, особенно если речь идет о петардах и фейерверках. Неукоснительно следуйте ей;
- Не доверяйте пиротехнику детям, даже если речь идет о бенгальских свечах - поджигать их можно только в присутствии взрослых;
- Выберите место для запуска фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек;
- Не запускайте пиротехнику при сильном ветре;
- Зрители должны стоять на расстоянии не менее 35-50 метров от места запуска;
Соблюдайте эти простые правила, чтобы Новогодние праздники прошли безопасно!