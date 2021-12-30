Появился список мест запуска праздничных салютов в Сыктывкаре

№ п/п Населенный пункт Площадки для проведения салютов 1 Республика Коми, г.Воркута Площадь Центральная 2 Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва Стадион МБОУ "СОШ № 1" г. Емва 3 Республика Коми, Княжпогостский район, пгт. Синдор Площадь МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс" гп. "Синдор" 4 Республика Коми, Койгородский район с. Койгородок, ул. Мира, д. 2 (площадка Дома культуры с. Койгородок) 5 Республика Коми, Койгородский район п. Кажым (берег плотины рядом с Чугунолитейным заводом) 6 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Зеленец территория "Аллеи памяти" 7 Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Койтыбож поле за остановочной площадкой "Нижний Койтыбож" 8 Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Чукачой поле с левой стороны улицы Эжвинская 9 Республика Коми, Сыктывдинский район, д.Парчег площадь Шондибан 10 Республика Коми, Сыктывдинский район, п.Мандач ул. Лесная, д. 46, площадка возле клуба 11 Республика Коми, Сыктывдинский район, п.Нювчим территория, прилегающая к зданию Дома культуры п.Нювчим, ул.Первомайская, д.10 12 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Пажга площадь в м.Погост, у администрации сельского поселения 13 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Палевицы площадка у Дома культуры, с.Палевицы, ул.Набережная, д.9 14 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Шошка м.Ручейное (стадион) 15 Республика Коми, Сыктывдинский района, с.Слудка площадка перед Домом культуры с.Слудка, ул.Магистральная, д.33 16 Республика Коми, с. Усть-Кулом с. Усть-Кулом, ул. Советская у д. 32 "в" (площадка перед памятником участникам ВОВ) 17 Республика Коми, с.Ижма Парк с. Ижма 18 Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск кв. Южный

19 Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск Юбилейная площадь 20 Республика Коми, г.Инта площадь Ленина 21 Республика Коми, г.Ухта Набережная Нефтяников 22 Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега Футбольное поле (ул.Советская) 23 г. Вуктыл Сквер "Летний", ул. Комсомольская 24 с. Подчерье МОГО "Вуктыл" ул. Осипова, район домов №№ 6, 7 (у памятника) 25 с. Дутово МОГО "Вуктыл" ул. Советская, район дома № 1 26 Республика Коми, г.Сыктывкар Правый берег реки Сысола (Заречье) 27 Республика Коми, г.Сыктывкар, Эжвинский район парковая зона по ул. Славы

Главное управление МЧС по Коми напоминают жителям республики основные правила, следуя которым, вы встретите Новый год без опасностей и забот.

К процессу покупки и запуска пиротехники следует подходить очень ВНИМАТЕЛЬНО:

Приобретайте пиротехнику исключительно в специализированных магазинах;

Обращайте внимание на целостность упаковки и срок годности;

На каждом изделии должна быть инструкция по запуску, особенно если речь идет о петардах и фейерверках. Неукоснительно следуйте ей;

Не доверяйте пиротехнику детям, даже если речь идет о бенгальских свечах - поджигать их можно только в присутствии взрослых;

Выберите место для запуска фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек;

Не запускайте пиротехнику при сильном ветре;

Зрители должны стоять на расстоянии не менее 35-50 метров от места запуска;

Соблюдайте эти простые правила, чтобы Новогодние праздники прошли безопасно!