В Эжве пьяный водитель сбил женщину на тротуаре

В Эжве произошло ДТП, в котором пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре.

6 октября в 11.17 водитель 1988 года рождения ехал на ВАЗ 2114 по улице Славы со стороны улицы Бумажников в направлении улицы Емвальской. Напротив дома №28 по улице Славы выехал на тротуар и сбил пешехода, а также знак пешеходного перехода.

В ДТП пострадал пешеход 1972 года рождения. Он получил перелом средней трети левой голени, его госпитализировали.