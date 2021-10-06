В Эжве пьяный водитель сбил женщину на тротуаре

В Эжве произошло ДТП, в котором пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре.
6 октября в 11.17 водитель 1988 года рождения ехал на ВАЗ 2114 по улице Славы со стороны улицы Бумажников в направлении улицы Емвальской. Напротив дома №28 по улице Славы выехал на тротуар и сбил пешехода, а также знак пешеходного перехода.
В ДТП пострадал пешеход 1972 года рождения. Он получил перелом средней трети левой голени, его госпитализировали.
Освидетельствование установило, что водитель был пьян. Примечательно то, что он уже несколько раз привлекался за вождение в нетрезвом виде. В первый раз его лишили прав, во второй - завели уголовное дело. Сейчас также собираются материалы для возбуждения уголовного дела.