Житель Коми поубивал ручных уток прямо под окнами жилых домов

В Емве мужчина на лодке перестрелял в упор уток на паромной переправе. Сообщение о происшествии в группе "Емва" ВКонтакте разместили местные жители, пишет "Комиинформ".

- Вёл стрельбу в черте города, прямо под окнами сторожевого домика паромщиков и соседних жилых домов. Всем городом этих уток выкармливали, выводок вырос на глазах горожан, а этот варвар взял и расстрелял их в упор ради потехи, - написали горожане.

Как отмечает источник, в оперативных сводках администрация происшествие не нашла, с жалобами к властям никто не обращался. Заявление о происшествии зарегистрировано в дежурной части. По факту обращения и публикаций в соцсетях назначена проверка, совместно с охотоведами устанавливаются обстоятельства произошедшего.