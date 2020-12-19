Сыктывкарец перерисовал «Симпсонов» в стиле Эдуарда Назарова19 декабря 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@prokky93 / Instagram / Сыктывкарец перерисовал «Симпсонов» в стиле Эдуарда Назарова
Иллюстратор посвятил работу дню рождения мультсериала
Сыктывкарец, сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов выпустил новую серию изобразительных работ. На этот раз иллюстратор посвятил ее дню рождения мультсериала «Симпсоны».
Своей работой мужчина поделился в Instagram:
— 17 декабря 1989 года, 31 год назад, вышел первый получасовой эпизод «Симпсонов». Время от времени над знаменитой «диванной заставкой» работают приглашённые режиссёры и аниматоры. Попробовал представить, как бы она могла выглядеть в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов. Симпсоны в стиле Эдуарда Назарова (1941 – 2016), автора мультфильмов «Жил-был пёс», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других.
The Simpsons couch gags in the style of famous soviet animators. Eduard Nazarov (Once Upon a Dog, Martynko, A Princess and a Cannibal).
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