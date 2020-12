Сыктывкарец перерисовал «Симпсонов» в стиле Эдуарда Назарова

Сыктывкарец, сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов выпустил новую серию изобразительных работ. На этот раз иллюстратор посвятил ее дню рождения мультсериала «Симпсоны».

Своей работой мужчина поделился в Instagram:

— 17 декабря 1989 года, 31 год назад, вышел первый получасовой эпизод «Симпсонов». Время от времени над знаменитой «диванной заставкой» работают приглашённые режиссёры и аниматоры. Попробовал представить, как бы она могла выглядеть в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов. Симпсоны в стиле Эдуарда Назарова (1941 – 2016), автора мультфильмов «Жил-был пёс», «Мартынко», «Принцесса и Людоед» и многих других.

The Simpsons couch gags in the style of famous soviet animators. Eduard Nazarov (Once Upon a Dog, Martynko, A Princess and a Cannibal).