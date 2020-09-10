Сыктывкарка изготовила ключницу для всемирно известного боксера10 сентября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Екатерины Торлоповой / Сыктывкарка изготовила ключницу для всемирно известного боксера
Спортсмен высоко оценил труд девушки
Рукодельница из Сыктывкара изготовила ключницу для всемирно известного боксера Сергея Ковалева. Как это было, выяснил портал PG11.ru.
Екатерина Торлопова, мама троих непосед, занимается рекоделием уже с 13 лет. Девушка любит декорировать интерьерные изделия из дерева: медальницы, часы, фотоколлажи, подарочную деревянную упаковку и разные интересные мелочи. Кроме этого, Екатерина умеет шить и старается совместить два этих увлечения в своих работах. Первую ключницу девушка сделала полтора года назад на заказ. А ключница для знаменитого боксера стала второй в копилке работ Екатерины.
Как рассказала сыктывкарка, ее супруг Сергей интересуется миром бокса.
- За семь лет совместной жизни с мужем мне удалось многое узнать об этом виде спорта. Поэтому я, конечно, знаю, кто такой Сергей Ковалев и отношусь к нему с уважением не только как к спортсмену, но и как к человеку. Не первый год собираю для супруга библиотеку о его любимых боксерах и бойцах смешанных единоборств, книга о биографии Сергея тоже есть в нашей коллекции.
Идея сделать подарок Сергею от семьи Торлоповых появилась у мужа Екатерины, он подписан на боксера в социальных сетях. Девушка очень долго не решалась написать Сергею Ковалеву:
- У него ведь больше полумиллиона подписчиков, я совсем не рассчитывала на ответ. Но в конце-концов все-таки написала, что мы с мужем следим за его спортивной карьерой, а я нахожусь в декрете и занимаюсь рукоделием. Отправила несколько фото своих работ и предложение сделать от нашей семьи ему подарок.
Екатерина рассказала, что Сергей ответил почти сразу же и написал, что у девушки прекрасные работы. Также боксер сразу решил заказать у девушки ключницу с фамилией своей семьи и логотипом его бренда.
- Сергей Ковалев сделал у меня заказ в июле и уже в августе я отправила готовую работу в США. Перед тем, как отправить заказ показала фото готовой работы Сергею, ему понравилась ключница. Очень переживала, чтобы заказ дошел благополучно, но все прошло без приключений.
В начале сентября Сергей опубликовал в Инстаграме 2 поста с благодарностью:
- Это было очень неожиданно. Сергей сказал, что в реальности ключница даже лучше, чем на фото. Непередаваемую энергетику получила так же и от многочисленных подписчиков Сергея, которые написали много добрых слов о моей работе, - рассказала Екатерина.
Боксер предлагал оплатить заказ, но Екатерина с мужем отказались - они сразу решили, что хотят сделать подарок от всей души, а не заработать денег.
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10 сентября 2020, 20:00
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