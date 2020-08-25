Жители Коми три дня путешествовали по реке на самодельном плоту

11 жителей Коми совершили сплав на самодельном плоту в Сыктывдинском районе. Для них это уже добрая традиция: путешествовать по реке, при этом купаться и загорать под звуки гитары и губной гармошки, ловить рыбу, пишет «КП Коми» со ссылкой на издание «Наша жизнь». Маршрут для любителей природы неизменен уже восемь лет: молодые люди строят плот у яснэгской переправы, отчаливают и в течение трех дней сплавляются через Пажгу до Морово. По их словам, путь лежит через витиеватые речные изгибы, но великолепные природные места, которые становятся и декорациями для путешествия, и являются одной из его главных целей. Готовили прямо на плоту, дровами они предусмотрительно запаслись заранее. Спали под импровизированным навесом по очереди, готовили также. Пили чай из речной воды, заваривая ветви прибрежной смородины и ароматные травы.