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«Хотите, как в Хабаровске?»: в Сыктывкаре прошло скандальное заседание избиркома

«Хотите, как в Хабаровске?»: в Сыктывкаре прошло скандальное заседание избиркома

06 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Заседание избиркома
Люди ворвались в зал конференции

Сегодня в республиканском избиркоме прошло заседание, на котором рассматривали вопросы, связанные с выдвижением кандитов на пост главы Коми. Оно не прошло без скандалов. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

На заседании рассматривали 5 кандидатур на пост главы Республики Коми:

  • Олег Михайлов
  • Владимир Уйба
  • Андрей Никитин
  • Виктор Бетехтин
  • Сергей Пономарев

Однако на самом заседании присутствовали только Михайлов, Никитин и Бетехтин. 

Заседание проходило строго по регламенту, на нем обсуждали собранные подписи и вопросы, связанные с регистрацией кандидатов. Однако в определенный момент в зал ворвались сыктывкарцы, которые требовали пустить их. По их словам, они имели законное право присутствовать на мероприятии.

Как заявил избирком, это требования незаконно, так как люди, которые желали присутствовать на заседании, должны были написать об этом заявление заранее. Однако члены комиссии пошли на встречу сыктывкарцам и не стали препятствовать желанию сыктывкарцев. 

На заседании звучали возвражения только от одного члена избирательной комиссии - Андрея Никулина, который был предложен в состав избирательной комиссией партией КПРФ. В своих выступлениях на заседании он утвержал, что подписи, которые были отданы за других кандидатов, кроме Олега Михайлова, являются недостоверными. Избирательная комиссия отклонила возражения. 

Единственный кандидат, которому избирком отказал в участия в выборах - Олег Михайлов. По словам членов комиссии, ему для законного выдвижения не хватает 16 подписей, которые были аннулированы на заседании рабочей группы 2 августа.

После этого решения начались беспорядки в зале заседания. Люди начали шуметь и выкрикивать слова в поддержку кандидата от КПРФ. Звучали лозунги «Это цирк!», «Хотите, как в Хабаровске?», «За кого теперь голосовать?». 

Далее заседание стало продолжать невозможно из-за того, что толпа перекрикивала даже микрофоны. После отказа в регистрации Олег Михайлов покинул заседание, его сторонники ушли вместе с ним. Он обратился к своим соратникам у входа в здание Госсовета Коми. 

Спасибо большое за поддержку! Чем больше граждан беспокоются за судьбу республики, тем качественнее мы будем жить, расти. Хочу поблагодарить всех депутатов, которые отдали подписи за меня. Они проявили гражданское мужество и это достойно уважения, - заявил Олег Михайлов.

После перерыва заседание продолжилось в обычном режиме и вскоре закончилось без происшествий.

На выборы главы Коми допущено четыре кандидата: Владимир Уйба, Сергей Пономарев, Виктор Бетехтин, Андрей Никитин.

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