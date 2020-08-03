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«Очевидный слив самого сильного претендента»: общественники о снятии одного из кандидатов на пост главы Коми

«Очевидный слив самого сильного претендента»: общественники о снятии одного из кандидатов на пост главы Коми

03 августа 2020 Возрастное ограничение: 12+
vk.com/ Олег Михайлов
Депутат обжалует решение в избиркоме

Вчера в избирательной комиссии Республики Коми состоялось заседание рабочей группы, в ходе которого выяснилось, что у одного из популярных оппозиционных кандидатов недостаточно подписей для выдвижения. Портал PG11.ru узнал, что думают об этом сыктывкарские общественники.

Рабочая группа Избиркома не зачла у депутата от КПРФ Олега Михайлова 16 подписей. В них были допущены следующие ошибки:

  • 14 подписей не учтены по причине того, что эти же подписи поставлены в поддержку выдвижения других кандидатов по времени раньше, чем они были сделаны в пользу Михайлова. Интересен тот факт, что 2 депутата от КПРФ ранее подписались за других кандидатов, что может свидетельствовать о низком уровне партийной дисциплины. 
  • Одна подпись была дана гражданином, который уже сложил депутатские полномочия, причем за месяц до постановки подписи Михайлову. 
  • Две подписи были заверены нотариусами в феврале 2020 года, то есть до начала сбора подписей. 

Председатель избирательной комиссии Дмитрий Митюшев рассказали о ситуации с выдвижением Олега Михайлова. 

Пока что официального решения нет, было только заседание рабочей группы. Она признала 16 подписей Олега Михайлова недействительными. К сожалению, сейчас этот кандидат уже ничего сделать не сможет, нужно только ждать решение комиссии, - сообщает Дмитрий Митюшев.

Олег Михайлов рассказал изданию «7x7», что считает процедуру муниципального фильтра незаконной, так является технологической схемой по «отсеиванию» неугодных кандидатов. 

Это мошенническая схема, при которой кандидат, который собирает подписи сам, не знает о том, подписал ли тот депутат, у которого он берет подпись, кому-то еще муниципальный фильтр, - рассказал Олег Михайлов.

Также выдвиженец отметил, что ни у одного другого кандидата нет задвоений. По его мнению, другие претенденты ведут совместную игру и сами подписи собирал единый штаб.

У нас будут доказательства, что это исключительная нечистая игра московских политтехнологов для того, что исключить возможность участия Михайлова в выборах главы республики. Мы считаем, что подписи Уйбы собраны с грубейшим нарушением законы, и мы это будем оспаривать. Поэтому просто так не получится вчистую избраться главой Коми, - заключил Олег Михайлов.

Сыктывкарские общественники высказались по поводу сложившейся ситуации:

Дмитрий Махов, предприниматель, урбанист

vk.com/ Дмитрий Махов

Эта ситуация в очередной раз показывает, что необходимо отменять муниципальный фильтр, так как он лишает возможности самостоятельно выдвигать независимых кандидатов на посты главы региона без договоренности с действующей властью. Вот таких муниципальных депутатов мы выбираем, что они с удовольствием дают свои подписи «ноу-неймам», которые в политике первый день, а опытному Олегу Михайлову - нет. Думаю, это было сделано намеренно, чтобы «убить» в республике честные выборы.

Алексей Бешкарев, журналист

vk.com/ Алексей Бешкарев

Очевидный слив самого сильного претендента. Никто не считает всерьёз, что он был отклонён по каким-то другим причинам. Всё, что дальше будет происходить на выборах в Коми, становится абсолютно неинтересным, а сами выборы - бессмысленными. Это ошибка власти, поскольку всё происходит на фоне радикализации политической жизни в регионах, когда фигуры ставленников из центра вызывают всё более громкие протесты местного населения. Уже сейчас очевидно, что все силы будут брошены на победу Уйбы, но чувство этой победы рассеется при его первых же ошибках, которые неизбежны в деятельности любого руководителя. Народ не простит ничего.

Григорий Спичак, писатель и бывший помощник первого главы Коми Юрия Спиридонова

vk.com/ Григорий Спичак

Если коротко, то движения Михайлова ни ему, ни местному отделению КПРФ на самом деле не нужны. Зато это замечательный инфоповод для федеральной КПРФ. И штришок в портрет страдальцев и борцунов. У каждого действия свои дивиденды.

Окончательное решение о регистрации кандидатов на пост главы Республики Коми будет принято 6 августа.

Напомним, что это уже не первый просчет КПРФ на предстоящих выборах. Ранее мы писали о том, что в списках кандидатов в Госсовет Коми оказался человек, судимый за насилие, совершенное над несовершеннолетним. 

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