В первый раз на первый курс: сыктывкарский психолог рассказала, как легко адаптироваться к новой среде

Переезд в другой город, новый коллектив, непривычный ритм обучения, проживание

в общежитии — такие большие перемены ждут основную часть первокурсников. И не все смогут справиться с ними легко. О том, как адаптироваться к новой социальной среде порталу PG11.ru рассказала семейный психолог Надежда Ясинская.

Надежда Ясинская



- Разница между обучением в школе и вузе - огромная: никто не контролирует по мелочи, нет ежедневных домашних заданий, можно не посещать пары - и кажется, что тебе ничего за это не будет. Это расхолаживает и кажется мнимой свободой, - отметила Надежда Ясинская.



Новый коллектив

Самое большое переживание первокурсников - волнение по поводу того, как сложатся отношения с одногруппниками, удастся ли найти друзей. Но не стоит забывать, что коллектив новый абсолютно для всех. А тревожиться, испытывать дискомфорт и неловкость перед тем, как войти в незнакомый коллектив, абсолютно нормально!

- Учебная деятельность организована теперь по-иному, без явного контроля, а это очень непривычно. И молодой человек в первое время теряет ориентиры: непонятно, что можно, что нельзя, что хорошо, а что плохо. Страх не найти себя нового в новой среде с новыми, другими задачами жизни - это нормально, ведь быть просто послушным уже мало, а каким быть - пока не ясно, - рассказала психолог.

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Как правило, основной круг общения формируется как раз в первые месяцы обучения. Расширение социальных контактов и общение с интересными людьми — это одно из самых ценных приобретений (кроме знаний), которые можно получить в вузе. В отличие от школьного коллектива, который, как правило, создается случайным образом, в университете можно встретить людей, изначально выбравших то же направление, что и вы. Это значит, что у вас наверняка найдутся какие-то общие интересы.

- Стоит быть достаточно открытым и улыбчивым, разговаривать с однокурсниками, ходить в столовую, участвовать в общей деятельности, например ремонт в комнате, подготовка к посвящению в студенты. Только в совместном деле создается атмосфера доверия и уважения на все последующие годы. Продолжайте заниматься хобби или же найдите новое увлечение, неважно танцы это или волейбол. Когда человек «живет» и интересен сам себе и у него есть любимое занятие - тут и темы для разговоров найдутся, и товарищи по увлечению, и учеба пойдет легко, - советует Надежда.

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Участие в различных студенческих организациях и кружках — прекрасная возможность разнообразить общение, заработать авторитет и выразить себя. Обычно в учебных заведениях обязательно есть команда КВН, хор, студенческий театр и различные клубы.

- Есть всегда параллельные группы, есть старшие курсы, есть свои увлечения - то есть поддерживающий и интересный круг общения может состоять не только из однокурсников. Жизнь шире, и нет смысла искать минусы: никто из сокурсников не пришел учиться, чтобы понравиться кому-то. Задачи у обучения другие, и если ориентироваться на них, а не на «нравятся - не нравятся однокурсники», то все встанет на свои места, - отметила Надежда Ясинская.

Чем с большим количеством ребят вам удастся пообщаться, тем быстрее найдутся действительно наиболее «созвучные» для вас люди.



Новые преподаватели

Фото topobrazovanie.ru



Помимо однокурсников в жизни появляются и преподаватели. В отличие от школы, где из года в год предмет ведет один и тот же учитель, в университете придется привыкнуть к тому, что преподаватели будут меняться каждый семестр. Это значит, что в запасе будет совсем немного времени, чтобы создать хорошую репутацию.

- Относитесь к преподавателям с уважением и получайте от каждого максимум знаний. Поэтому начинать активно работать стоит уже с первого занятия! Задачи привыкнуть к преподавателю нет, но есть задача получить разнообразные и полезные знания, - рассказала Надежда Ясинская.

Новый ритм обучения

Вместо привычных 40-45 минут, лекции теперь будут длиться 1,5 часа и, возможно, в университете придется проводить больше времени, чем в школе. Иногда бывает очень сложно перестроиться на новый режим, ведь его соблюдение - одно из основных условий высокой работоспособности и залог успешного обучения. Если в первые несколько недель учебного года, преодолевая трудности, вы будете регулярно посещать все лекции, придерживаться более или менее стабильного распорядка и делать то, что нужно, несмотря на то, что порой не хочется— скоро вы заметите, что организм сам перестроился на новый режим.

Фото topobrazovanie.ru

Глупо думать, что, не посещая лекции, перед экзаменом вы просто скопируете чей-нибудь конспект или найдете нужную информацию в интернете и без проблем сдадите зачет или экзамен. Очень важно не расслабляться, если все называют преподавателя «добреньким». Работать на занятиях и готовиться к зачету однозначно нужно. Даже самый лояльный преподаватель мгновенно станет очень требовательным, когда поймет, что у студента полное отсутствие знаний по предмету.

- Главное четко осознать, что за пропущенные пары неизбежно будет спрос на предстоящей сессии: у преподавателей хорошая память и своя система учета. Не «напропускать» и не наделать «долгов» к первой сессии - самое главное. А дальше система уже становится понятной.



Общежитие

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Привыкание к новой жизненной среде - непростой и, порой, весьма длительный процесс. Жизнь в общежитии сближает, учит разрешать конфликты, которые непременно рано или поздно возникают у живущих бок о бок людей.

- Надо уметь и договариваться и находить общий язык, отстаивать свои границы и справляться с трудностями и на бытовом уровне, но навыков этого очень часто просто нет, потому что они пока не сформировались. Не бойтесь перемен: если с соседом по комнате точно не складывается, то нужно искать себе адекватного по стилю поведения и жизни товарища по комнате. Все мы разные, и все мы хорошие. Не терпите хамства и «дедовщины» и обращайтесь за помощью к старшим в критических ситуациях. Главное, не уходите в себя и не отгораживайтесь от окружающих! - подытожила Надежда Ясинская.



