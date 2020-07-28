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5 смешных PR-идей от сыктывкарского специалиста, которые сделают вас узнаваемым

5 смешных PR-идей от сыктывкарского специалиста, которые сделают вас узнаваемым

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива Эльвиры Илатовской / Сыктывкарский специалист назвала 5 смешных идей для пиара
Возможно, советы помогут вам продвинуть свой бизнес или начать успешный стартап

28 июля в России отмечается день PR-специалиста. В честь этого праздника портал PG11.ru пообщался с руководителем проекта «PR-движение Республики Коми» Эльвирой Илатовской. Специалист назвала 5 смешных и простых идей, которые помогут «хайпануть» и получить известность. 

  1. Назовите смешно ваш продукт/услугу/проект и постоянно упоминайте это название в постах, СМИ, объявлениях, конференциях, встречах. Сделайте с ним хэштэг. Например, если вы организатор праздников и корпоративов, то смешной хэш «хэппибездейman» вскоре может стать вашим личным брендом.
  2. Идите против стереотипов. Сейчас в тренде ЗОЖ, стройное тело. А что делать людям с лишними килограммами? Им можно предложить, к примеру, новую методику толстения или организовать курсы «Умножаем калории». Вы обязательно найдёте свою целевую аудиторию, которые разделяют философию «хорошего человека должно быть много».
  3. Пиартесь на погоде. В Сыктывкаре жара, а вы - фотограф? Устройте новогоднюю фотосессию в шубе, предварительно обильно посыпав её снегом из холодильника. Креативные модели не откажутся от «хайповых» фоток в инстаграме.
  4. Используйте ньюсджекинг. Это новостное пиратство, когда вы «угоняете» федеральную новость для себя. Посмотрите, кто сейчас в России персона нон грата, и сделайте в своей парикмахерской объявление «Стрижём всех, кроме ....(имя этой персоны). Кстати, весной 2014 года во время первых санкций в России известность в PR-мире приобрёл слоган одного кафе. Он звучал так: «Кормим всех, кроме Обамы!». В подобных случаях цитируемость в местных СМИ вам гарантирована.
  5. И последнее. Тренируйте мозги на креатив. Гуляя по городу, читайте вывески наоборот. Поиграйте с друзьями в игру «Я знаю пять имён» американских президентов, российских учёных, космонавтов и т.д., выбирайте задания потруднее.

- Главное, относитесь с юмором к происходящим событиям и ситуациям. Как говорил барон Мюнхгаузен: «Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!», - заключила Эльвира Илатовская. 

А какие способы пиара знаете вы? Пишите в комментариях!

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