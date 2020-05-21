Как слияние Коми и других регионов может отразиться на жизни людей: мнение специалистов

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми. Возникает вопрос: как это может отразится на жизни жителей республики? Портал PG11.ru узнал у специалистов об этом.

Врио главы Коми Владимир Уйба негативно высказался о возможности объединения с другими регионами. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Владимир Уйба

Хочу сразу сказать, что я против таких необдуманных действий. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, тогда это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решений, без учета мнения людей - это заведомо провальный вариант. На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается. Свое отношение я к этому высказал. И если уж брать статус республики, который сегодня есть, это значительно выше области или автономного округа, - сказал врио главы Коми.

Владимир Уйба призвал не поддаваться сепаратистским настроениям. Он отметил, что мы должны сосредоточится на индивидуальности региона.

Кандидата исторических наук Михаила Рогачева считает, что последствия такого объединения могут негативно повлиять на республику. Он высказался по поводу этой инициативы:

Михаил Рогачев

Такой опыт уже имел место быть в 1930 году. Тогда был образован Северный Край, куда вошла и Коми автономная область. Однако это объединение было признано неудачным и через шесть лет Северный Край был ликвидирован. Не думаю, что этот опыт следует повторять, - рассказал историк.

Михаил Рочев отмечает, что такого рода инициативы противоречат Конституции, так как Коми по статусу выше, чем области и автономные округа. Историк также отметил, что если бы объединение имело место быть, то наиболее логичным было бы объединение с Ненецким автономным округом. По его словам, они связаны как транспортно, так и исторически.

Если пофантазировать и представить, что Архангельская область объединится с Коми, то ничем хорошим это не закончится. Управлять нашей территорией и нашим населением из Архангельска будет очень сложно и практически нереализуемо, - сказал историк

Доктор экономических наук Валентина Жиделева рассказала о возможных экономических последствиях объединения регионов:

Фото: государственный совет Республики Коми / Валентина Жиделева

Валентина Жиделева отмечает, что вопрос объединения с другими регионами очень серьезный. Она говорит, что Республика Коми в разные периоды развития входила в разные экономические районы. В течение 100 лет они были абсолютно разными.

Сильно бояться перемен не стоит. Однако нужно понимать, готовы ли мы пересматривать границы. С точки зрения сегодняшнего дня я могу сказать, что Коми - самодостаточный регион. У нас есть устойчивая экономическая система. В каком-либо объединении с другими регионами нет абсолютно никакой необходимости, - отмечает экономист.

Валентина Жиделева полностью поддерживает высказывания Владимира Уйбы по этому вопросу. Она считает, что вопросы объединения с другими регионами должны решаться прежде всего жителями республики.

На данный момент нет никакой необходимости обсуждать этот вопрос. Мы должны сосредоточится на развитии нашего региона и улучшать нашу устойчивую экономическую систему, - рассказывает экономист.

По данным Росстата, в республике проживает 820 473 человек. По последней переписи населения в 2010 году, только 156 099 человек являются носителями Коми языка. Несмотря на то, что этот язык преподается в 97% школ, он считается вымирающим. Филологи отмечают, что это из-за несовершенства системы преподавания и сложности самого коми языка.

Сыктывкарские общественники высказали свое мнение по этому поводу объединения республики с другими регионами и сохранения традиций Коми.

Семен Терешонков, общественник

Семен Терешонков

Это все бессмысленно, если не сказать опасно. Коми - это всё-таки национальное образование.Я бы еще видел смысл рассмотреть присоединение к Коми НАО, потому что по факту это узкая полоса, отгораживающая республику от океана. И у Коми гораздо больше общего именно с НАО. Что в культурном, что в деловом отношении. Вот скоро заработает трасса «Нарьян-Мар Усинск» и другие. Но уж точно не присоединяться к Архангельской области. Это получится какой-то громоздкий нежизнеспособный гибрид.

Илья Бастров, работник музея

Илья Бастров

По моему мнению, это заявление не несет за собой никакого веса. Если пофантазировать и представить, что такой проект запустится — это будет супер тяжелая операция с огромным количеством нюансов. Например, у нас республика. У нас отличный от регионов, с которыми предполагается слияние, статус. Конституция своя, например. Это как-то будет учитываться? Так как у нас статус выше, мы столицей станем? Или это объединение по типу Северо-Западного федерального округа? Такого не случится. Или мы сохраним статус асимметричных субъектов и по сути, объединение будет фиктивным. Или чисто в какой-то одной области функционирующим, как баренц-регион.

Игорь Сажин, правозащитник

Фото: Револьт-центр / Игорь Сажин

Это убийство государственности Коми. Боюсь, это радикализирует республику. А кому это нужно? Управление такими огромными территориями еще аукнется. Мы так и не развили местное самоуправление, а при его отсутствии большие территории превращаются в заповедники произвола.

Павел Андреев, редактор 7x7

Павел Андреев

Не стоит относиться к возможности объединения серьезно. Здравомыслящим политикам должно быть понятно, что эта идея вызовет столь большое сопротивление как минимум в Коми, что протесты вокруг Шиеса покажутся легкой разминкой народного недовольства.

Портал PG11.ru спросил у обычных сыктывкарцев их мнение по поводу возможности объединения республики с другими регионами:

Андрей Елин, заместитель начальника отдела продаж

Андрей Елин

Могу предположить очевидное негативное последствие. Может произойти сокращение нашего местного бюджета вследствие потери статуса самостоятельного субъекта. С культурной составляющей все не так просто. Глобализация даже внутри одной страны - это неизбежный процесс. Я, например, не могу сказать, что знаю Кми язык и сомневаюсь, что он пригодится в будущем. То же самое можно сказать про любые культурные особенности, связывающие меня с коми народом. При всем моем уважении к предкам, корням и подобному, любые традиции вытесняются современными реалиями. Для меня гораздо важнее сугубо практический результат объединения.

Антон Антушев, предприниматель

Антон Антушев

Вряд ли что-то сильно изменится для обычных жителей. Возможно, снова будут масштабные и затратные проекты, которые будут сжигать бюджет. Но объективно, от объединения фактически не меняется ничего. Только сменить карты, дорожные знаки, и министерства регионов. А это, как мы знаем, огромные траты.

Дарья Лаптева, повар Дарья Лаптева

Не могу понять, зачем это нужно. Это может быть неплохим решением, если будет какое-то финансирование, а не гребля денег в один карман. Сокращение чиновников так же может положительно повлиять на наш субъект.

В нашем паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости мы провели опрос, чтобы узнать, сколько сыктывкарцев поддерживают идею объединения.

Как можно увидеть из опроса, большинство относятся негативно к объединению Коми и других регионов. Об этом сыктывкарцы также сообщают в комментариях:

Цветан Георгиев

Мы с объединением регионов останемся на задворках. Столица будет в Архангельске. Все деньги будут поступать им, а до нас будет доходить мелочь. Нет, лично я против. Коми всегда была республикой, не стоит с кем-то соединятся.

Серж Трек

Чиновники переберутся в Архангельск, финансовые потоки за ними, СГУ сократится и станет филиалом Северного университета, Академия наук съедет, в Сыктывкаре останется жить тысяч 50 и беспросветная нищета. Столица превратится в дальний пригород Котласа.

Однако несмотря на подавляющее большинство голосов против объединения, нашлись и те, кто высказался положительно об инициативе:

Светлана Гнидюк

Я за, это была бы большая область. Сейчас мы маленькая, сырьевая республика. Переживают пусть чиновники , потому что столько их не надо будет.Ну и снимется наконец то национальный вопрос с выбором местного губернатора , я в них почему то не верю.

Алексей Зейвальд

Мне кажется лучше попробовать, авось что-нибудь да изменится.

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