Как защититься от укусов клещей: советы сыктывкарцам от Роспотребнадзора

Весна уже наступила, пришла пора отдыха на отрытом воздухе, на даче или в парках. Но жителям Коми рано радоваться, ведь существует огромная опасность — клещи. Именно весной их активность достигает пика. В связи с этим Роспотребнадзор Коми предупреждает сыктывкарцев об опасности клещевого вирусного энцефалита. Портал PG11.ru узнал, как уберечь себя и не отдать здоровье маленьким жучкам.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, которое в основном поражает центральную нервную систему. Последствия: от полного выздоровления до нарушений здоровья, которые приводят к инвалидности или смерти.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни, арбовирус, передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща

При посещении леса, парков или на огородных участках

При заносе клещей животными (собаками или кошками) или людьми

При употреблении в пищу сырого молока (и продуктов из него) коз, овец, коров, буйволов, у которых вирус может находиться в молоке

При раздавливании клеща с вирусом или расчесывании места укуса

Какие основные признаки болезни?

Основное время заболеваний — весна и осень, когда клещи наиболее активны. Инкубационный или скрытый период длится обычно10-14 дней, но бывают колебания от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Это работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защитить себя от клещевого вирусного энцефалита?

Помимо обычных методов осторожности, таких, как кипячение сырых продуктов или длинная одежда при нахождении в лесу, существуют две профилактики: специфическая и неспецифическая.

1. Неспецифическая профилактика включает применение приспособленной одежды, которая не допускает заползания клещей. Рубашка должна иметь длинные рукава. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

2. Меры специфической профилактики включают в себя:

прививки против клещевого энцефалита, которые проводятся лицам отдельных профессий: командированные, студенты строительных отрядов, туристы, отдыхающие.

серопрофилактика - метод предупреждения инфекционных болезней путем введения в организм иммунных сывороток.

Все люди, которые выезжают на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

Где и как можно сделать прививку?

В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в специальных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серопрофилактика в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством : 70% спирт, 5% йод, одеколон

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом

если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) - обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации

Снятого клеща желательно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию, которая проводит необходимые исследования.

Немного советов:

Нельзя садиться или ложиться на траву

Каждые несколько часов внимательно осматривайте одежду, тело и волосы

Ночевки лучше устраивать на участках, которые лишены травяной растительности

Лучше всего для похода в лес подходят комбинезоны

Одежда должна быть светлой, однотонной

Рукава должны быть длинными

Лучше нанести на одежду средство от клещей

На голову предпочтительно надеть капюшон

Не стоит заносить в помещение свежесорванные растения, а также одежду и предметы, на которых могут оказаться клещи

Нужно проверять домашних животных на наличие клещей после прогулки

При укусе клеща нужно удалить как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения, а также обратиться в ближайшее лечебное учреждение

Если нет возможности обратиться к врачу, тогда: наденьте чистые перчатки и смажьте место укуса подсолнечным маслом. Последнее закупорит отверстие, через которое дышит насекомое, и клещ вылезет сам

Категорически запрещено удалять клещей с животных руками, особенно при наличии порезов и трещин

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