Как защититься от укусов клещей: советы сыктывкарцам от Роспотребнадзора14 марта 2020
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Из архива Pro Города / Как защититься от укусов клещей: советы сыктывкарцам от Роспотребнадзора
Жителям рекомендуют быть предельно аккуратными
Весна уже наступила, пришла пора отдыха на отрытом воздухе, на даче или в парках. Но жителям Коми рано радоваться, ведь существует огромная опасность — клещи. Именно весной их активность достигает пика. В связи с этим Роспотребнадзор Коми предупреждает сыктывкарцев об опасности клещевого вирусного энцефалита. Портал PG11.ru узнал, как уберечь себя и не отдать здоровье маленьким жучкам.
Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, которое в основном поражает центральную нервную систему. Последствия: от полного выздоровления до нарушений здоровья, которые приводят к инвалидности или смерти.
Как можно заразиться?
- Возбудитель болезни, арбовирус, передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща
- При посещении леса, парков или на огородных участках
- При заносе клещей животными (собаками или кошками) или людьми
- При употреблении в пищу сырого молока (и продуктов из него) коз, овец, коров, буйволов, у которых вирус может находиться в молоке
- При раздавливании клеща с вирусом или расчесывании места укуса
Какие основные признаки болезни?
Основное время заболеваний — весна и осень, когда клещи наиболее активны. Инкубационный или скрытый период длится обычно10-14 дней, но бывают колебания от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.
Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Это работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Как можно защитить себя от клещевого вирусного энцефалита?
Помимо обычных методов осторожности, таких, как кипячение сырых продуктов или длинная одежда при нахождении в лесу, существуют две профилактики: специфическая и неспецифическая.
1. Неспецифическая профилактика включает применение приспособленной одежды, которая не допускает заползания клещей. Рубашка должна иметь длинные рукава. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
2. Меры специфической профилактики включают в себя:
- прививки против клещевого энцефалита, которые проводятся лицам отдельных профессий: командированные, студенты строительных отрядов, туристы, отдыхающие.
- серопрофилактика - метод предупреждения инфекционных болезней путем введения в организм иммунных сывороток.
Все люди, которые выезжают на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.
Где и как можно сделать прививку?
В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в специальных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.
Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации.
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством : 70% спирт, 5% йод, одеколон
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) - обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации
Снятого клеща желательно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию, которая проводит необходимые исследования.
Немного советов:
- Нельзя садиться или ложиться на траву
- Каждые несколько часов внимательно осматривайте одежду, тело и волосы
- Ночевки лучше устраивать на участках, которые лишены травяной растительности
- Лучше всего для похода в лес подходят комбинезоны
- Одежда должна быть светлой, однотонной
- Рукава должны быть длинными
- Лучше нанести на одежду средство от клещей
- На голову предпочтительно надеть капюшон
- Не стоит заносить в помещение свежесорванные растения, а также одежду и предметы, на которых могут оказаться клещи
- Нужно проверять домашних животных на наличие клещей после прогулки
- При укусе клеща нужно удалить как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения, а также обратиться в ближайшее лечебное учреждение
- Если нет возможности обратиться к врачу, тогда: наденьте чистые перчатки и смажьте место укуса подсолнечным маслом. Последнее закупорит отверстие, через которое дышит насекомое, и клещ вылезет сам
- Категорически запрещено удалять клещей с животных руками, особенно при наличии порезов и трещин
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14 марта 2020, 18:00