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В одном из городов Коми отменили все мероприятия, чтобы избежать завоза коронавируса

В одном из городов Коми отменили все мероприятия, чтобы избежать завоза коронавируса

14 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы администрации Усинска / В Усинске отменили все мероприятия, чтобы коронавирус не распространялся
Решение приняли члены заседания санитарно-противоэпидемической комиссии

14 марта в Усинске решили отменить все массовые мероприятия. Это сделано для защиты людей от заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Усинска.

Принять такие меры профилактики по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города сегодня решили члены внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. Совещание прошло под председательством главы городского округа «Усинск» Николая Такаева, участие в нем приняли и представители предприятий города.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодня подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике Коми не зарегистрировано. Также в администрации Усинска отметили, что в Усинской центральной районной больнице есть все необходимые дезинфицирующие и защитные средства на случай выявления заболевания. А если установят лица, контактировавшие с зараженными, при этом клинически здоровые, для них уже подготовлено помещение - обсерватор. Это отдельно стоящее здание, находящееся под медицинским наблюдением.

Руководителям предприятий рекомендовали проводить профилактические мероприятия в своих офисах и других помещениях, ограничить корпоративы. Руководителям управлений образования, физической культуры и спорта, культуры и национальной политики мэр Усинска Николай Такаев поручил усилить меры, так называемого, «утреннего фильтра» детей и сотрудников.

- Прошу вас акцентировать внимание руководителей образовательных, а также спортивных и культурных учреждений на то, чтобы при первых симптомах ОРВИ, обнаруженных у детей и сотрудников, сразу принимались соответствующие меры, - отметил Николай Такаев.

Решение внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии будет разослано предприятиям и организациям всех форм собственности для его обязательного исполнения.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

  • Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
  • Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
  • Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
  • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
  • Всегда мойте руки перед едой.
  • Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
  • Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
  • Не упортебляйте пищу (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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