Нашествие волков в Коми: охотники рассказали, почему хищников сложно отстреливать

Кандидат биологических наук Сергей Кочанов заявил, что такого большого количества волков как сейчас, в Коми не было с послевоенных лет. Портал PG11.ru выяснил, сколько волков водится на территории республики и почему их так сложно отстреливать.

В Минприроды рассказали, что на март 2019 года на территории Республики Коми обитало около 1300 волков. Сейчас специалисты снова ведут подсчеты, актуальная информация о количестве волков в республике за вторую половину 2019 и начало 2020 года появится также в марте.

Почему волков сложно отстреливать

Охотник Олег Михайлов считает, что пока охотники не научатся думать как волки - успеха не видать:

- Там, где я живу, волков почти нет. Бывает, приходят и сразу дальше идут. А размножаются они, потому что они умнее и хитрее человека, не так просто их добыть. Вроде и премию дают сейчас за голову волка, у многих появилась возможность подзаработать, но просто так их не взять. Когда люди начнут думать, как они - может, и будет больше шансов. Я охочусь со школьного возраста, практически все добывал, а в лесу с волком один на один ни разу не встречался. Это хитрый, мудрый и умный зверь, в честном бою он непобедим.

Алексей Суханов - тоже опытный охотник. Он делится своими знаниями на личном канале и, хоть никогда не занимался загоном волков, часто видел, как это делается, в роликах других охотников:

- Волк - это очень осторожный зверь.Чтобы его добыть, нужны знания об этом звере и опыт. Не каждый охотник берется за это, потому что это очень сложная и трудоемкая работа. К тому же нужен слаженный коллектив охотников. Лично мы у нас в угодиях больших стай не наблюдали, обычно один-два, максимум - три зверя. Я сам не охочусь на волков, но видел много в видеороликах. Сначала находят места обитания, в основном зимой, по следам. Затем обходят или объезжают по кругу этот участок, если выходного следа нет, то начинают облаву: обводят весь этот круг веревкой с красными тряпками. Красными, потому что серый боится этого цвета. Затем выставляют охотников на номера, так называемые места примерного прохода зверя, а загонщики начинают шуметь и гнать волков на выстрел.

Напоминаем, что награды за добычу волка в Коми продлят на весь год. Размер денежного вознаграждения за добычу одной особи волка или медведя составляет 20 тысяч рублей. На эти цели в бюджете республики в 2019 году были предусмотрены 4,6 миллионов рублей. В прошлом году принято 148 заявлений, а вознаграждений выплачено на 3,3 миллиона рублей. Всего добыли 163 зверя: 70 волков и 93 медведя.

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