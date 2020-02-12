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Награды за добычу волка в Коми продлят на весь год

Награды за добычу волка в Коми продлят на весь год

12 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Thomas Bonometti / Unsplash.com / В прошлом году волки появлялись даже в крупных городах
Численность серых хищников за последние три года выросла в 3 раза

Сергей Гапликов решил продлить выплаты за добычу волков и медведей. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Напомним, что инициативу ввели по поручению Сергея Гапликова в связи с бесконечными нападками диких зверей в поселениях республики. Эффективность меры обсудили 11 февраля на рабочем совещании главы региона, вице-премьера регионального Правительства Анатолия Князева и министра природы Романа Полшведкина.

Так, по данным Минприроды численность волков за последние три года в Коми выросла в 3 раза. Только в 2019 году зарегистрировано 96 обращений граждан по факту выхода диких животных к населённым пунктам. Это в три раза больше по сравнению с 2018 годом. По каждому обращению на места предполагаемого выхода диких животных выезжали сотрудники министерства совместно с охотпользователями.

Размер денежного вознаграждения за добычу одной особи волка или медведя составляет 20 тысяч рублей. На эти цели в бюджете республики в 2019 году были предусмотрены 4,6 млн рублей. В прошлом году принято 148 заявлений, а вознаграждений выплачено на 3,3 миллиона рублей. Добыто 163 зверя: 70 волков и 93 медведя.

- Считаю, что целесообразно продлить данную меру. Она должна действовать в течение всего года. Следовательно, объём финансирования на осуществление выплат необходимо увеличить. Эта мера работает, она позволяет решать нам вопросы безопасности населения и регулирования численности диких животных, - заявил Сергей Гапликов.

В 2020 году в Коми под регулирование численности охотничьих ресурсов попадает 322 особи волка. Соответствующий приказ подписан 20 января министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Романом Полшведкиным.

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