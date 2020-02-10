Ученый из Коми предупредил об опасности нашествия волков

За зиму волки в Коми стали настоящей напастью для жителей региона. Они выходят к людям, тащат собак и пугают людей. О том, что делать с ситуацией и чем она грозит, рассказал старший научный сотрудник отдела экологии животных КНЦ УрО РАН Института биологии, кандидат биологических наук Сергей Кочанов, пишет «Комиинформ».

Для зверей, которые приспособились жить рядом с человеком, но не стали домашними, в науке даже есть свой термин – синантропы. К ним относятся мыши, воробьи, ласточки и многие другие. Всего их существует два вида: одни избегают людей, а другие наоборот добывают пищу вблизи человеческого жилища. Ими стали и волки, которые то и дело нападают на домашних собак.

- Узнать такого волка легко - он таскает собак со дворов местных жителей, и именно эти животные являются наиболее опасными. Привыкшие к запаху человека, они не остановятся и перед тем, чтобы напасть на него. Поэтому эти особи подлежат безоговорочному истреблению, - заявляет ученый.

По словам специалиста, такого количества волков в Коми не было с послевоенных лет, когда их никто не истреблял. Впоследствии их численность снизили, а за шкуру животного тогда давали немаленькие деньги.

- Необходимо было проводить отстрел, как только был зафиксирован рост их численности. Теперь время упущено, как упустили его с борщевиком. И исправить ситуацию будет крайне сложно, несмотря на принимаемые меры и стимулирующие выплаты. Доступ к большей части охотничьих угодий затруднен ввиду отсутствия дорог, поэтому охотники встречают только единичных особей, которые сами выходят к человеку, большая же часть популяции территориально остается недоступной, - рассказал ученый.

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