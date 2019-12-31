«Мечтала работать на телевидении»: интервью с новым мэром Сыктывкара

10 декабря в Сыктывкаре выбрали нового мэра: первый раз в истории города им стала женщина - Наталья Хозяинова. По мнению некоторых общественных деятелей, нового градоначальника ждет много испытаний. Что о своем назначении думает Наталья Семеновна, над какими проектами начнет работу и каково это - совмещать работу политика и работу мамы, узнал портал PG11.ru.

Стало ли для вас неожиданностью назначение на пост мэра?

- На протяжении последних шести месяцев я работала в должности исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации. Совместно с командой администрации и депутатским корпусом мы решали задачи в сферах жизни города. Представители Совета Сыктывкара видели меня в работе, наблюдали за моими решениями. На последнем заседании они заслушали план развития Сыктывкара и поддержали мою кандидатуру. Я не строила ожиданий на счет должности мэра, а выполняла поставленные передо мной задачи.

Гордитесь ли вы, что стали первой женщиной-мэром Сыктывкара?

- Не думаю, что есть какая-либо разница между мэром-женщиной и мэром-мужчиной. Важны профессиональные компетенции и личные качества, которые способствуют эффективной работе на благо города и его жителей.

С такой сложной работой хватает ли времени на семью? Вам не сложно совмещать должность мамы и должность мэра?

- Семья с пониманием относится к моей работе и, несмотря на то, что рабочий график главы города всегда непредсказуем, нам удается находить компромисс.

Кем вы хотели стать в детстве? Мечтали ли стать политиком?

- О карьере политика никогда не мечтала, в детстве я хотела быть диктором телевидения.

Как вы отдыхаете от работы? Какие у вас есть увлечения? Ходите ли в театры, кино?

- Стараюсь свободное время проводить с семьей, иногда встречаемся с друзьями, ходим в кино. Люблю собирать пазлы, читать детективы.

Как вы думаете, какие проблемы существуют у нас в городе? Над чем вы будете работать в первую очередь?

- Первоочередной задачей сегодня является подготовка новогодних мероприятий и безаварийное прохождение зимнего отопительного сезона. На особом контроле - ежедневная уборка улиц и дворов. Если говорить о масштабных вопросах, то для нас важно строительство и ремонт социальных объектов: школ и детских садов, а также благоустройство города.

- Большая работа по ремонту дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа рассчитана на несколько лет, и мы в самом начале этого пути. На особом контроле проекты строительства школы на 600 мест в Краснозатонском и детского сада на 270 мест в Эжвинском районе.

В социальных сетях постоянно критикуют администрацию за бездействие по тем или иным проблемам. Самая насущная в декабре - это гололед. Как вы воспринимаете эту критику?

- Мы ежедневно мониторим материалы блогосферы и социальные сети, стараемся оперативно реагировать на замечания и предложения жителей. Но далеко не все люди высказываются в конструктивном ключе. Порой мы сталкиваемся с субъективной критикой, а иногда и ложной информацией. Но хочется верить, что большинство сыктывкарцев критикуют именно для того, чтобы помочь нам сделать город лучше, а не ради пустого выплеска негатива.

Кого из предыдущих мэров Сыктывкара вы считаете лучшим? На кого будете равняться?

- Я не хочу оценивать деятельность своих предшественников, у каждого из них есть свои достоинства. Думаю, что каждый стремился соответствовать требованиям горожан и времени, в котором они руководили городом.

Какие, по вашему мнению, произошли позитивные изменения в городе за год?

- Город меняется постоянно. В этом году благоустроили парк в микрорайоне «Строитель», который стал центром притяжения горожан, отремонтировали десятки километров дорог, 24 двора, завершили благоустройство спуска к Кировскому парку и улицы Советской. Активно ведется строительство школы на 600 мест в Краснозатонском, началось строительство детского сада в Эжвинском районе.

Как вы планируете встречать Новый год?

- Вместе со своей семьей. И желаю всем сыктывкарцам и гостям столицы Республики Коми встретить этот праздник со своими родными и близкими, подарить друг другу теплые эмоции и потрясающее новогоднее настроение. Пусть наступающий 2020 год принесет много здоровья, счастья, успехов и благополучия каждому жителю нашего города.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»