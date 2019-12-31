«Мечтала работать на телевидении»: интервью с новым мэром Сыктывкара

«Мечтала работать на телевидении»: интервью с новым мэром Сыктывкара31 декабря 2019
Софья МельниковаВозрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара / Наталья Хозяинова на брифинге после того, как ее выбрали мэром Сыктывкара
Глава администрации рассказала о планах развития столицы Коми
10 декабря в Сыктывкаре выбрали нового мэра: первый раз в истории города им стала женщина - Наталья Хозяинова. По мнению некоторых общественных деятелей, нового градоначальника ждет много испытаний. Что о своем назначении думает Наталья Семеновна, над какими проектами начнет работу и каково это - совмещать работу политика и работу мамы, узнал портал PG11.ru.
Стало ли для вас неожиданностью назначение на пост мэра?
- На протяжении последних шести месяцев я работала в должности исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации. Совместно с командой администрации и депутатским корпусом мы решали задачи в сферах жизни города. Представители Совета Сыктывкара видели меня в работе, наблюдали за моими решениями. На последнем заседании они заслушали план развития Сыктывкара и поддержали мою кандидатуру. Я не строила ожиданий на счет должности мэра, а выполняла поставленные передо мной задачи.
Гордитесь ли вы, что стали первой женщиной-мэром Сыктывкара?
- Не думаю, что есть какая-либо разница между мэром-женщиной и мэром-мужчиной. Важны профессиональные компетенции и личные качества, которые способствуют эффективной работе на благо города и его жителей.
С такой сложной работой хватает ли времени на семью? Вам не сложно совмещать должность мамы и должность мэра?
- Семья с пониманием относится к моей работе и, несмотря на то, что рабочий график главы города всегда непредсказуем, нам удается находить компромисс.
Кем вы хотели стать в детстве? Мечтали ли стать политиком?
- О карьере политика никогда не мечтала, в детстве я хотела быть диктором телевидения.
Как вы отдыхаете от работы? Какие у вас есть увлечения? Ходите ли в театры, кино?
- Стараюсь свободное время проводить с семьей, иногда встречаемся с друзьями, ходим в кино. Люблю собирать пазлы, читать детективы.
Как вы думаете, какие проблемы существуют у нас в городе? Над чем вы будете работать в первую очередь?
- Первоочередной задачей сегодня является подготовка новогодних мероприятий и безаварийное прохождение зимнего отопительного сезона. На особом контроле - ежедневная уборка улиц и дворов. Если говорить о масштабных вопросах, то для нас важно строительство и ремонт социальных объектов: школ и детских садов, а также благоустройство города.
- Большая работа по ремонту дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа рассчитана на несколько лет, и мы в самом начале этого пути. На особом контроле проекты строительства школы на 600 мест в Краснозатонском и детского сада на 270 мест в Эжвинском районе.
В социальных сетях постоянно критикуют администрацию за бездействие по тем или иным проблемам. Самая насущная в декабре - это гололед. Как вы воспринимаете эту критику?
- Мы ежедневно мониторим материалы блогосферы и социальные сети, стараемся оперативно реагировать на замечания и предложения жителей. Но далеко не все люди высказываются в конструктивном ключе. Порой мы сталкиваемся с субъективной критикой, а иногда и ложной информацией. Но хочется верить, что большинство сыктывкарцев критикуют именно для того, чтобы помочь нам сделать город лучше, а не ради пустого выплеска негатива.
Кого из предыдущих мэров Сыктывкара вы считаете лучшим? На кого будете равняться?
- Я не хочу оценивать деятельность своих предшественников, у каждого из них есть свои достоинства. Думаю, что каждый стремился соответствовать требованиям горожан и времени, в котором они руководили городом.
Какие, по вашему мнению, произошли позитивные изменения в городе за год?
- Город меняется постоянно. В этом году благоустроили парк в микрорайоне «Строитель», который стал центром притяжения горожан, отремонтировали десятки километров дорог, 24 двора, завершили благоустройство спуска к Кировскому парку и улицы Советской. Активно ведется строительство школы на 600 мест в Краснозатонском, началось строительство детского сада в Эжвинском районе.
Как вы планируете встречать Новый год?
- Вместе со своей семьей. И желаю всем сыктывкарцам и гостям столицы Республики Коми встретить этот праздник со своими родными и близкими, подарить друг другу теплые эмоции и потрясающее новогоднее настроение. Пусть наступающий 2020 год принесет много здоровья, счастья, успехов и благополучия каждому жителю нашего города.
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