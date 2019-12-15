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«Ее ждет много испытаний»: общественники рассказали, что думают о новом мэре Сыктывкара

«Ее ждет много испытаний»: общественники рассказали, что думают о новом мэре Сыктывкара

15 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Наталья Хозяинова стала новым мэром столицы Коми 10 декабря
Активисты надеются, что глава города справится с грядущими испытаниями

10 декабря в столице Коми прошло заседание Совета города, где выбрали нового градоначальника. Большинство проголосовало за и.о. главы города Наталью Хозяинову. Теперь управление городом лежит на ее плечах, а портал PG11.ru решил выяснить, что об этом назначении думают общественники.

Напомним, 6 декабря состоялось заседание комиссии, где рассмотрели кандидатов на пост мэра столицы Коми. Их оценили на предмет соответствия предъявленным требованиям. К слову, по итогам оказалось, что одного из них исключили из списка – это был Сергей Кассель, у которого нет высшего образования, что было одним из обязательных пунктов.

В результате осталось только три претендента. И вот, 10 декабря, методом тайного голосования Совет Сыктывкара выбрал нового мэра - им стала Наталья Хозяинова, которая исполняла обязанности градоначальника с момента ухода Валерия Козлова в этом году.

Игорь Бобраков, журналист

- К сожалению, я плохо знаю Наталью Хозяинову, но от своих знакомых, работающих в муниципалитете, слышал хорошие отзывы. Надеюсь, с учётом её опыта и говорящей фамилии, она справится с этой очень и очень нелёгкой должностью. Мэра всегда есть за что ругать: за плохую работу детсадов, за каждую трещину на асфальте. И одно серьёзное испытание на её долю уже выпало: погода. Несколько раз снег таял, но вскоре холодало и город превращался в сплошной каток. Нельзя сказать, что проблема решена, а потому главе города есть над чем подумать. И ещё хочется пожелать ей довести до конца обустройство набережной. Набережная должна стать лицом города.

Дмитрий Махов, общественник-активист

- Мои ожидания - сделать город безопасным: чтобы горожане, не ломали себе кости во время гололеда, чтобы не проваливались под люк. Комфортным: с обновленным общественным автопарком и новыми общественными пространствами. Экологичным: чтобы в городе меньше стало дворов с автомобильными покрышками, как декор, особенно в детских садах. Справедливым: чтобы чиновники пересели со своих служебных\ личных машин на общественный транспорт, походили пешком ежедневно, как это делают большинство горожан, и начали делать город доступным для всех жителей Сыктывкара.

Игорь Сажин, правозащитник

- Хозяинова первая женщина-мэр Усть-Сысольска-Сыктыкара. Сможет ли справится - это мы скоро поймем, потому что ее ждет много испытаний в самое ближайшее время. То, что она не выбрана всенародно - это плохой сигнал, население не чувствует своей ответственности помогать мэру в улучшении жизни города, при этом сама мэр не чувствует своей ответственности, перед горожанами, а скорей испытывает благодарность перед депутатским корпусом за то, что ее допустили к управлению. Хозяинова, может быть, хороший исполнитель, но не всегда хорошие исполнители становятся хорошими менеджерами. В общем, посмотрим.

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