Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми

Главная сыктывкарская елка нарядилась в волшебные огни - значит, пора наряжать елку и у себя дома! Тепло и уют семейного праздника принесут старые елочные украшения. Портал PG11.ru сделал подборку новогодних игрушек времен СССР, которые жители республики Коми продают в интернете.

Птички и грибочки на прищепке

Такие игрушки начали выпускать в 50-х годах. Елку украшали птичками, грибками, Дедами Морозами, Снегурочками и даже космонавтами и полярниками. Хозяин этого раритетного набора просит от 300 до 1000 рублей за одну игрушку. Купить их можно в Сыктывкаре.

Искусственная елка, пятиконечная красная звезда и Дед Мороз со Снегурочкой

Продавец находится в Воркуте, но обещает тщательно упаковать и выслать товар в любую точку России и даже зарубеж. В коллекции продавца есть разные стеклянные игрушки, плоские картонные и на прищепках. Стоимость можно обсудить, отправив владельцу раритета сообщение на почту.

Стеклянные шишки и Чипполино на прищепке Сыктывкарка, продает целое разнообразие стеклянных шишек, которые были так популярны в Советском Союзе в 70-80 годы. В подборке украшений есть и «старички», например, Чиполлино на прищепке. Цену хозяйка предложила обсудить в личных сообщениях.

Серебристые рыбки, алый снегирь и космонавт Воркутинец выставил на продажу набор украшений: здесь есть рыбки, птички и человечки. Некоторые игрушки подвергались восстановлению. Стоимость каждой игрушки обсуждается по телефону.

Дед Мороз из ваты и золотые часы-шар Часы, которые показывают без пяти двенадцать, обрели популярность в России после фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная Ночь» и песни Людмилы Гурченко. Вашу елку могут украсить игрушки на прищепках и даже миниатюрный Дед Мороз из ваты. Похожими ватными игрушками в тридцатых годах прошого века наряжали зеленых лесных красавиц наши бабушки и дедушки. Продавец находится в Воркуте, но может пересылать украшения. У каждой игрушки своя цена, которую хозяин украшения сообщит по телефону.

Наконечники пики В начале 1960-х традиционная елочная верхушка красная звезда начала терять популярность. Вместо нее елку начали украшать верхушкой-пикой, стилизованной под форму вылетающей ракеты. Хозяин этого набора предлагает приобрести одну игрушку за 200 рублей, выслать он ее может из Воркуты как по стране, так и за ее пределы.



Шарики-снежинки и украшения из проволоки и стекляруса Украшения из проволоки и стекляруса стали популярны в 40-60 годах прошлого века. Воркутинец, который выставил снежинки на продажу, может отправить игрушки в любую точку страны. Чтобы узнать цену мужчина предлагает написать ему сообщение.

Стеклянные овощи Целая коллекция «съедобных» игрушек из стекла: ягодки, грибочки, огурцы, перцы и другие есть у продавца из Сыктывкара. Приобрести украшения можно от 40 до 190 рублей за штуку. Популярные во время правления Никиты Сергеевича Хрущева такие дары природы украшали много елок по всей стране.

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