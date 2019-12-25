Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Что вызывает рак, как его распознать и победить: это нужно знать сыктывкарцам о страшной болезни

Что вызывает рак, как его распознать и победить: это нужно знать сыктывкарцам о страшной болезни

25 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Владислав Гусельников / PG11.ru / Сыктывкарский онколог Андрей Галин рассказал о заболевании все
Излечиться от жуткого недуга - реально, хоть и далеко не всегда

В 2019 году портал PG11.ru начал серию публикаций об онкологии. Экспертом в наших статьях выступил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Именно он рассказал сыктывкарцам о том, какие факторы вызывают рак, какие меры профилатики помогут избежать болезни, как ее распознать и можно ли это вообще вылечить. Все, о чем вы хотели знать, но не знали у кого спросить, в этой материале.

Что вызывает рак

По словам доктора, рак - это неуправляемое деление клеток и изменение их структуры. Что же его вызывает? Есть много мнений, но одно можно сказать точно - от этого никто не застрахован. Андрей Галин, тем не менее, уверяет, что сегодня рак излечим, хоть и не все его виды. О том, какие из них сегодня не так страшны, как узнать о своей предрасположенности к ужасному недугу и многое другое, читайте ЗДЕСЬ.

Как понять, что у тебя рак

В этой встрече речь пошла о том, какие симптомы могут стать сигналом обратиться к врачу. По мнению врача, определить их можно даже не выходя из дома, но без специалистов все равно не обойтись, ведь чем раньше обнаружат болезнь, тем больше у челвоека шансов. Кроме того, в ходе беседы специалист рассказал и много других интересных вещей, к примеру, какой рак можно вылечить полностью, есть ли продукты, которые спасают от недуга и правда ли то, что клетки рака питаются сладким. Подробнее об этом ТУТ.

Как понять, что родинка превращается в рак

Есть мнение, что родинки - признаки возникновения рака. По этой причине многие стараются их не только не удалять, но даже лишний раз не трогать. В этой беседе Андрей Галин ответил на все вопросы об этом явлении и рассказал о том, где правда, а где простые человеческие домыслы. Опасны ли родинки, читайте ппо ССЫЛКЕ.

В каком возрасте рак настигает мужчин и женщин

А вы знали, что рак возникает у мужчин и женщин в разное время? Как оказалось, это действительно так. Более того, отличаются даже виды рака, которые грозят людям разных полов. Какой вид рака встречается чаще всего, Существует ли какая-то градация по возрастам и правда ли, что вероятность заболевания раком молочной железы зависит от размера груди - на все эти вопросы вы найдете ответы ЗДЕСЬ.

Рак бывает от вирусов: миф или реальность

Правда ли, что рак возникает из-за вируса, а опухоль с одного органа переходит на другой? Вызывают ли его мобильные телефоны? Рак - это психосоматика? Об этой болезни ходит очень много мнений, которые ничем не подкреплены. Сегодня существует больше 30 теорий возникновения злокачественных образований. Что из этого правда, а что - вымысел, онколог рассказал в нашем материале по ССЫЛКЕ.

От рака лечат только за границей?

Есть мнение, что в России от рака не лечат, а технологии по терапии лучше в Израиле или Германии. Как выяснилось, это не совсем так, но для правде в этом есть. Впрочем, куда лучше о причинах поездок больных за границу рассказал онколог Андрей Галин в нашем МАТЕРИАЛЕ.

Кстати, то, что излечиться от рака на последней стадии невозможно - тоже не правда. Есть сыктывкрцы, которые справились с этим диагнозом, благодаря силе воли, усилиям врачей и поддержке близких. Яркий пример тому Ольга Рачкова, у которой врачи обнаружили рак. Именно в мае она рассказала свою историю и поразила своей волей к жизни тысяч горожан и жителей Коми. О невероятном исцелении горожанки читайте ЗДЕСЬ.

Здоровье Медицина

Читайте также: Оргии во дворе, победа над раком и предложение Ольге Бузовой: чем запомнился 2019 год в Коми

Новость дня

Ледяная сказка: на главной площади Сыктывкара засиял волшебный городок Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре Читать
вчера
Дороги, школы, садики: что отремонтируют в Сыктывкаре в 2020 году Читать
вчера
Как создать идеальное резюме и найти работу: советы сыктывкарского специалиста Читать
Посмотреть все
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
Загрузка...

Новости России и мира

19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
12 декабря
Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru