Что вызывает рак, как его распознать и победить: это нужно знать сыктывкарцам о страшной болезни

В 2019 году портал PG11.ru начал серию публикаций об онкологии. Экспертом в наших статьях выступил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Именно он рассказал сыктывкарцам о том, какие факторы вызывают рак, какие меры профилатики помогут избежать болезни, как ее распознать и можно ли это вообще вылечить. Все, о чем вы хотели знать, но не знали у кого спросить, в этой материале.

По словам доктора, рак - это неуправляемое деление клеток и изменение их структуры. Что же его вызывает? Есть много мнений, но одно можно сказать точно - от этого никто не застрахован. Андрей Галин, тем не менее, уверяет, что сегодня рак излечим, хоть и не все его виды. О том, какие из них сегодня не так страшны, как узнать о своей предрасположенности к ужасному недугу и многое другое, читайте ЗДЕСЬ.

В этой встрече речь пошла о том, какие симптомы могут стать сигналом обратиться к врачу. По мнению врача, определить их можно даже не выходя из дома, но без специалистов все равно не обойтись, ведь чем раньше обнаружат болезнь, тем больше у челвоека шансов. Кроме того, в ходе беседы специалист рассказал и много других интересных вещей, к примеру, какой рак можно вылечить полностью, есть ли продукты, которые спасают от недуга и правда ли то, что клетки рака питаются сладким. Подробнее об этом ТУТ.

Есть мнение, что родинки - признаки возникновения рака. По этой причине многие стараются их не только не удалять, но даже лишний раз не трогать. В этой беседе Андрей Галин ответил на все вопросы об этом явлении и рассказал о том, где правда, а где простые человеческие домыслы. Опасны ли родинки, читайте ппо ССЫЛКЕ.

А вы знали, что рак возникает у мужчин и женщин в разное время? Как оказалось, это действительно так. Более того, отличаются даже виды рака, которые грозят людям разных полов. Какой вид рака встречается чаще всего, Существует ли какая-то градация по возрастам и правда ли, что вероятность заболевания раком молочной железы зависит от размера груди - на все эти вопросы вы найдете ответы ЗДЕСЬ.

Правда ли, что рак возникает из-за вируса, а опухоль с одного органа переходит на другой? Вызывают ли его мобильные телефоны? Рак - это психосоматика? Об этой болезни ходит очень много мнений, которые ничем не подкреплены. Сегодня существует больше 30 теорий возникновения злокачественных образований. Что из этого правда, а что - вымысел, онколог рассказал в нашем материале по ССЫЛКЕ.

Есть мнение, что в России от рака не лечат, а технологии по терапии лучше в Израиле или Германии. Как выяснилось, это не совсем так, но для правде в этом есть. Впрочем, куда лучше о причинах поездок больных за границу рассказал онколог Андрей Галин в нашем МАТЕРИАЛЕ.

Кстати, то, что излечиться от рака на последней стадии невозможно - тоже не правда. Есть сыктывкрцы, которые справились с этим диагнозом, благодаря силе воли, усилиям врачей и поддержке близких. Яркий пример тому Ольга Рачкова, у которой врачи обнаружили рак. Именно в мае она рассказала свою историю и поразила своей волей к жизни тысяч горожан и жителей Коми. О невероятном исцелении горожанки читайте ЗДЕСЬ.