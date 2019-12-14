«Это были реальные жизненные истории»: сыктывкарский колдун рассказал о «Битве экстрасенсов»

7 декабря сыктывкарский колдун Кудрат Ахунов покинул шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Сейчас он уже вернулся на родину и строит планы на будущее. Кудрат дал порталу PG11.ru большое интервью, в котором рассказал, как проходили съемки проекта, что он будет делать после и как относится к хейтерам.

Как вы решили участвовать в шоу?

- В 2015 году я прошел кастинг, и меня пригласили на съемку первых отборочных испытаний. Я прошёл «ширму», но от дальнейших испытаний отказался по семейным обстоятельствам. В 2019 году я снова решил попробовать, прошел кастинг и решил идти до конца. Поставил себе цель, что я должен быть в проекте. Мне было необходимо развитие своих способностей, а проект в «экстремальных условиях» позволяет мобилизовать все свои силы и сделать большой шаг вперед. Своего рода самоопределение. Цель была поставлена и сейчас могу совершенно точно сказать – достигнута.

Сложно ли было пройти испытания?

- Честно говоря, я бы не сказал, что было сложно. Тут главное собраться, не обращать внимания на сторонние факторы и слушать только себя, свои ощущения, доверять «картинкам» в голове, которые появляются. Мне это удалось сделать без особых затруднений. Это про кастинг. Если в целом по прохождению всех испытаний в битве, то да, было сложно. Много было сторонних факторов, которые отвлекали. Все истории приходится пропускать через себя – это очень эмоционально тяжело. Приходиться держать себя в руках, но «дисбаланс» все равно есть. Ну а так, скажу: невозможное – возможно.

С кем вы из проекта подружились?

- На проекте мы сдружились со всеми ребятами. Все очень интересные. По духу, мировоззрению и человеческим качествам мне очень близка Вилма Генрих и Мариам Циминтия. К этим двум людям я испытываю очень теплые чувства и эмоции. Это две девушки очень человечные, сильные и с огромными способностями. Ценю в людях ум, силу, волю и человечность.

Как проходили съемки?

- Съемки проходили на улице, когда-то в помещении. Тяжелее всего было сниматься ночью, когда долго ждешь своей очереди, успеваешь изрядно устать. Иногда на самих съемках мы находились по 8-10 часов, это очень тяжело.

Сложно ли было работать на камеру?

- Нет, не сложно. Когда я работаю, я не замечаю камер. Главное – решить поставленную задачу и помочь людям. Опыт игры в театре, возможно, помог мне тем, что я смог не замечать сторонних разных факторов и не обращать на это внимание. Тут не было никакой игры – тут были реальные жизненные истории и я реально их проживал. Ну а камера что-то снимала, мне это было неважно. Когда ты играешь в театре – ты вживаешься в роль и проживаешь свой персонаж. Здесь я был собой, без какой-либо игры. Ну а как уже это было на экране – это было неважно. Это же телевидение. Телевидение и камера сразу же обнажает ложь. А я был собой – реальный, настоящий, живой.

У вас была цель стать победителем или это больше испытание и проверка своих сил? Какие выводы вы сделали для себя после завершения проекта?

- Для меня это была больше проверка и испытание своих способностей. Как я сказал – самоопредление, стоит двигаться дальше или нет. Но по ходу прохождения в проекте, я все больше задавался целью победить. Мне очень хотелось дойти до финала. Могу казать, что для меня это была настоящая «школа жизни». Я узнал много других сторон работы с людьми, их проблемы, страхи, «подводные камни». Могу сказать – я получил огромный опыт. А, главное, совершенно точно решил двигаться дальше и развивать свои способности. Ведь когда ты можешь помочь решить людям проблемы – это великое чудо.

Ощущали ли вы поддержку ваших фанатов из Сыктывкара? Какими словами вас мотивировали?

Я очень благодарен своим землякам. Меня очень сильно поддерживала и моя семья и мои близкие и друзья, но особенно приятно было, когда незнакомые мне люди из Сыктывкара писали в социальных сетях со словами поддержки, говорили не сдаваться, о том, что все смотрят и болеют за меня. Меня это очень мотивировало. Одна девушка вообще мне написала: если я стану победителем, она выйдет за меня замуж.

Как справлялись с хейтерами?

- Один мой хороший друг-продюсер сказал мне на начальном этапе: «Ни в коем случае не читай, что будут писать в интернете. Что будут писать в личные сообщения. Просто не читай. Пока не выйдешь с проекта». Я прислушался к этому совету и просто не заходил и не читал. Конечно, мне доносили разные слухи, но я смеялся и не обращал на это внимания. У меня была цель и я шел к ней. А хейтеры – они на то и хейтеры, чтобы создавать себе «хайп». Я не сторонник этого и поэтому поддерживать это даже не собирался. Если о тебе что-то говорят, значит ты, как минимум, известен.

Почему вас так мало показывали по телевизору? Правда ли, что несколько раз вообще перемонтировали материал так будто вы неправильно ответили?

В проекте 13 участников. А у программы есть четкий хронометраж. Поэтому, конечно же, не могут показывать всех долго и много времени. Драматургия проекта же тоже должна соблюдаться, поэтому, кого-то показывали чуть больше, кого-то чуть меньше. Тут мне сложно сказать. Про перемонтаж я просто скажу «без комментариев». У проекта есть продюсеры, которые решают что идет в эфир, а что можно не показывать.

Изменилась ли ваша жизнь после проекта?

- Можно сказать, что изменилась. Меня стали узнавать на улице. Конечно, это не всегда хорошо. Но мне нравится. Начали больше обращаться за помощью. Приглашают в различные телевизионные проекты, шоу и программы в качестве эксперта. Жизнь стала более насыщенной в медийном плане. Но это мой ритм, я люблю когда так. В остальном я также работаю, живу, отдыхаю, хотя, сейчас реже, так как много работы.

Вы планируете вести приемы как экстрасенс?

- Приемы я вел еще до проекта, просто это было по «своим», по «рекомендациям». Их было не так много, как сейчас. Я веду приемы. Но больше я занимаюсь «практикой» как колдун. Мне нравится решать проблемы конкретными действиями. Для меня это ритуалы и обряды. За свою практику я научился очень хорошо делать ритуалы, чистки и обряды. Это те вещи, которые реально работают и помогают решать проблемы. Чаще всего обращаются за ритуалами на бизнес, любовь, отношения. В ближайшее время я планирую запустить небольшой мастер-класс и семинар «для женщин». Это будет мощный энергетический курс по привлечению в свою жизнь гармонии, любви и достатка.

Чем вы планируете заниматься в ближайшее время? Творческие проекты, обучение или отпуск?

- В ближайшее время у меня очень много работы, съемок и интервью. Расслабляться пока не приходится. Но это и хорошо. К тому же, скоро Новый год. В творческих планах у меня, как я уже сказал выше, это запуск мастер-класса и семинара. А еще я пишу книгу.

Не сложно ли вам жить с таким даром?

- Вы знаете – несложно. Я уже привык. Это же дар, а не проклятье. И этот дар дается людям, которые способны нести это бремя – помогать и нести определенную миссию в истории мироздания. Каждый человек, который наделен даром, - а я могу сказать, что каждый человек наделен даром, кто-то больше, кто-то меньше, просто кто-то развивает его, а кто-то нет, - проносит его через всю свою жизнь, чем-то его наполняет, постоянно развивает, решает определенные задачи. Мы все маленькие винтики в большом механизме под названием «вселенная». У каждого своя миссия, свое предназначение, своя цель.

Сложно ли магу найти себе пару? Не одолевают ли вас фанатки? И свободно ли ваше сердце сейчас?

- Я не могу сказать, сложно ли найти себе пару. В моей жизни все происходит немного иначе. Я ничего и никого не ищу. Когда приходит время – появляется все само. Фанатки, конечно, одолевают, куда же без них. Но я их всех очень люблю, ценю и уважаю. Для меня они все – люди, способные любить, ценить, к кому-то тянуться, восхищаться и желать. Это хорошо. Значит, они живые. Касаемо моего сердца – в нем всегда есть кусочек для каждого из людей. Ведь миром правит любовь и только любовь спасет мир.

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