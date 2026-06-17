Белые скалы, тишина и прозрачная вода: открываем тайные пляжи Абхазии для побега от суеты

Фото из архива "ПроГорода"

Абхазские пляжи обманчивы: одни напоминают шумный курорт с музыкой и кафе, другие — пустынную полосу гальки, где слышен только прибой. Выбрать правильный — разница между идеальным отпуском и разочарованием. Ниже семь мест, которые стоит знать, с реальными плюсами и минусами.

Новый Афон, пляж у набережной. Хороший выбор для семей с детьми, которые хотят избежать давки. Галька крупная, без акваобуви будет некомфортно. Рядом жилье, кафе, душ и туалеты. Минусы: шум от прибрежных точек и вода, которая бывает мутноватой.

Пицунда, главный городской пляж. Сюда едут за прозрачной водой и соснами прямо у кромки берега. Лежаки, прокат, развлечения — всё продумано. Но в июле и августе здесь тесно, цены выше, а глубина у берега нарастает быстро — с малышами нужно быть начеку.

Гудаутский район, "Золотой Берег". Место для тех, кто ценит простор и тишину, а не тусовки. Туристической застройки почти нет, людей мало. Покрытие неровное: песок сменяется камнями. Из неожиданностей: к воде могут выходить коровы и лошади. Минус в том, что здесь почти некуда пойти вечером — чисто пляжный вариант.

Тхубунский район, Синопский и Мокко. Два пляжа на любой вкус. Синопский спокойный, с детскими площадками и чистым морем — выбор семей. Мокко шумный, с музыкой и барами — для любителей активности. Берега песчаные, но встречается галька. Рядом магазин, что удобно при отдыхе без питания.

Мюссера, пляж пансионата "Мюссера". Если нужен именно песок, это лучший вариант. Пляж в заповедной зоне — вокруг зелень и ощущение уединения. Полоса длинная и широкая. Спуск через лифт, есть смотровая площадка. Гостям пансионата лежаки бесплатно, остальным — платно.

Сухум, Гумиста. Выбор для любителей диких пляжей и красивых кадров. Галька, зелень, горы на горизонте. Кафе и лежаков почти нет — воду и еду берите с собой. В ветреную погоду море становится опасным, поднимаются волны.

Пицунда, Молочный пляж. Круглосуточный и бесплатный, тише центрального, хотя в сезон людей хватает. Покрытие галечное, местами светлый песок — отсюда и название. Иногда у берега появляются дельфины. Рядом самшитовая роща и веревочный парк. Минусы: теснота в пик сезона и очень ограниченная парковка.

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