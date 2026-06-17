Советская стенка — новый хит дизайна: почему бабулина громоздкая мебель снова в тренде

Фото из архива "ПроГорода"

Помните ту самую громоздкую стенку, которая занимала полкомнаты в советской квартире? Она хранила сервизы, книги и семейные реликвии, а потом её массово выбросили на свалки. Но мода циклична: принципы советских стенок возвращаются в дизайн интерьеров, и сейчас они выглядят свежее многих современных решений.

В чем секрет старой доброй стенки? Её создатели решали конкретную задачу: разместить максимум вещей в крошечных квартирах. И решение оказалось гениально функциональным.

Конструкция от пола до потолка использует вертикальное пространство — главный ресурс малогабаритного жилья.

Все нужные предметы хранятся в одном месте: одежда, книги, посуда, бельё и декор.

Закрытые дверцы маскируют беспорядок, сохраняя аккуратный вид комнаты. В отличие от открытых полок, где каждая вещь должна стоять идеально.

Почему минимализм сдал позиции? Долгое время в интерьерах царили открытые системы хранения. Но выяснилось: когда всё на виду, возникает визуальный шум. Техника, игрушки, документы — всё это создаёт ощущение хаоса, даже если вещи расставлены аккуратно.

Решение оказалось простым: спрятать содержимое за закрытыми дверцами. Современные аналоги советских стенок воплощают эту идею по-новому: встроенные шкафы вдоль стены, гардеробные в спальнях, высокие кухонные пеналы. Логика та же — максимально использовать вертикаль и скрывать лишнее от глаз.

Чем новые стенки отличаются от старых? Советские модели вышли из моды из-за массивности и броского дизайна: тёмная древесина, резные накладки, карнизы доминировали в интерьере. Сегодняшние системы хранения работают иначе.

Их окрашивают в цвет стен, чтобы они сливались с пространством.

Выбирают лаконичные материалы: ЛДСП в сдержанных оттенках, МДФ с матовой плёнкой.

Отказываются от ручек или делают их незаметными — конструкция выглядит цельной и лёгкой, несмотря на размеры.

Финансовая сторона тоже радует. Встроенная стенка высотой 2,5 метра и шириной 3,5 метра обойдётся в 100-200 тысяч рублей. Три отдельных шкафа-купе в сумме выйдут в 100-150 тысяч. Разница небольшая, но встроенная система использует всё пространство от пола до потолка и выглядит как единый ансамбль.

Почему советская мебель вообще возвращается? Тут три причины.

Качество. В СССР мебель делали из массива дуба, бука, берёзы. Советские комоды, весящие 50 кг, сохраняют прочность десятилетиями, тогда как аналоги из масс-маркета начинают шататься через несколько лет.

Уникальность. Эпоха массового производства сделала интерьеры похожими друг на друга. Винтажные предметы добавляют индивидуальности: сервант с историей становится акцентом, а не хламом.

Экологичность. Реставрация старой мебели выгоднее и экологичнее покупки новой. Зачем брать шкаф из ДСП, если можно обновить дубовую стенку, которая прослужит ещё много лет?

Итог прост: советская стенка — не просто ностальгический артефакт. Её принципы легли в основу современных решений. А винтажная мебель напоминает: иногда лучшее — это действительно хорошо забытое старое.

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