Сушка белья — больше не проблема: 3 лайфхака для тех, у кого нет балкона

Живёте в малогабаритной квартире без балкона? Тогда вы знаете эту боль: мокрое бельё на всех дверях, стульях и батареях. В комнате становится влажно, душно, а вещи сохнут по два дня.

Дизайнер Юлия Тычино предлагает три простых решения. Они не требуют перепланировки и вписываются даже в самую маленькую квартиру.

Сушилка на ванну: компактно и практично

Первое место, которое часто игнорируют, — это ванная комната. Лёгкая сушилка устанавливается прямо на бортики ванны. Вода стекает в чашу, пол остаётся сухим.

Плюсы очевидны:

Конструкция компактно складывается и убирается в шкаф. Она мобильна: можно быстро снять, если ванна понадобилась. Идеальна для деликатных тканей, которые нельзя отжимать. Вода стекает естественно, без деформации. Не занимается жилое пространство. Вся влага остаётся в ванной, а не в комнате.

Сушилка на батарею: быстро и тепло

В отопительный сезон это лучшее решение. Металлическая конструкция вешается на радиатор. Тёплый воздух сушит бельё в разы быстрее, чем просто в комнате.

Преимущества:

Скорость. Тепло от батареи сокращает время сушки до нескольких часов. Экономия. Вы не включаете обогреватель и не платите за электричество. Работает уже работающее отопление. Независимость от погоды. Дождь, снег, сырость на улице — не важно. Белье высохнет быстро. Компактность. Сушилка легко снимается и не мешает, когда не нужна.

Выдвижная сушилка: скрытый минимализм

Для тех, кто ненавидит визуальный шум. Выдвижная сушилка монтируется под столешницу, в шкаф, под письменный стол или в нишу. В сложенном виде её не видно.

Это решение для перфекционистов:

Она прячется полностью. Интерьер не страдает от развешанных носков и футболок. Монтируется где угодно. Под кухонным столом, в гардеробной, в прихожей. Использует мертвое пространство. Те места, которые обычно пустуют, работают на вас. Отлично подходит для мелочей: носков, нижнего белья, детских вещей, платков.

Совет от дизайнера, который нельзя игнорировать

Юлия Тычино напоминает: даже лучшая сушилка не спасёт, если не соблюдать простых правил.

Хорошо расправляйте каждую вещь перед развешиванием. Мокрые складки сохнут в два раза дольше.

Обеспечьте циркуляцию воздуха. Открывайте дверь в ванную или включайте вытяжку. Застой влаги ведёт к плесени.

Не перегружайте сушилку. Между вещами должен быть зазор для воздуха. Плотно висящее белье сохнет неравномерно и пахнет сыростью.

Три простых решения, один совет — и проблема мокрого белья в маленькой квартире перестаёт быть головной болью.

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