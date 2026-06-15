Аллозавры, падаль и охота стаями: сыктывкарцам показали жизнь гигантских ящеров

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Национальный музей в столице Коми впечатлил необычной выставкой. Горожане могут узнать о том, как населяли планету наши очень давние предки - динозавры.

Наглядные плакаты с изображением предков гомосапиенса можно посмотреть в свободном доступе. Ученые показали в картинках - как выглядели эти гиганты. Иллюстративный справочник отражает все основные виды этих существ по отдельности и на «линейке времени». При этом особый акцент сделан на аллозавров. Опытные исследователи прошлого Земли напомнили: этот мега-хищник относится к отряду ящеротазовых (подотряд - тероподы, род - аллозавриды). Длина тела достигала десяти метров, высота - пяти метров, а вес - до двух тонн. Он передвигался на крупных мощных задних лапах. На черепе - парные гребни, переходившие в рожки. В отличие от тираннозавтра этот вид обладал достаточно развитыми передними конечностями.

Так самец или самка могли нанести ущерб травоядным динозаврам при близком противостоянии. При этом массивный череп уравновешивался увесистым длинным хвостом. Этот ящер питался, в основном, падалью и другими динозаврами. Охотились аллозавры стаями и не боялись атак как на небольших травоядных, так и на на крупных апатозавтров. Разгонялись табуны до 35-ти километров в час, нападая на жертву в прыжке: запрыгивали ей на спину и перекусывали шейные позвонки, что обрекало бедолаг на верную быструю смерть.

Между тем, в мировом сообществе ученых история происхождения этого вида считается довольно запутанной. В течение разных лет находимые на планете останки приписывали другим видам (первая окаменелость была найдена на Земле в 1869 году на территории современных США).

Об этом и других интересных фактах из мира динозавров сыктывкарцы могут узнать подробнее в музее. Наверняка в период летних каникул этот пласт истории заинтересует подрастающее поколение горожан. А, быть может, и их родителей. Тем более что в виде игрушек динозавры, по оценкам маркетологов, по-прежнему во всем мире возглавляют рейтинг покупок родителей для своих чад.

Галина СЕРГЕЕВА

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