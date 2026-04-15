Какие растения на участке привлекают клещей, а какие отпугивают: советы эксперта

Клещи активизировались в этом сезоне раньше обычного. На юге России первые укусы иксодовых клещей были зафиксированы ещё в марте, что сделало регион зоной повышенного внимания.

Специалисты, в том числе директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева, объясняют раннее пробуждение двумя ключевыми факторами. Снежная зима 2025–2026 годов выступила в роли естественного утеплителя, предотвратив глубокое промерзание почвы, где зимуют паразиты. Добавило эффекта и раннее потепление, спровоцировавшее массовый выход клещей на юге в первой декаде марта.

Самый опасный период с точки зрения численности клещей традиционно приходится на май и июнь. Вторая, менее интенсивная волна активности, ожидается в конце лета: августе и сентябре.

Для владельцев загородных участков эта информация особенно важна. Согласно статистике Роспотребнадзора, около 70% всех случаев укусов происходит именно на дачных территориях или во время отдыха на природе. Эксперты подчеркивают, что разовой обработки химикатами недостаточно. Защита требует комплексного подхода, планировать который рекомендуется заранее, с апреля по июль.

Первым шагом к безопасности должна стать тщательная ревизия участка. Клещи предпочитают места с повышенной влажностью и густой растительностью. Особое внимание стоит уделить зонам вдоль тропинок, периметру газонов, зарослям многолетних трав, границам с лесом, а также захламлённым уголкам со скоплением старых досок, веток и прошлогодней листвы.

Наиболее привлекательными для клещей растениями считаются:

папоротник, чья плотная листва создаёт у земли влажный микроклимат;

, под широкими листьями которого постоянно сыро, а у корней часто обитают грызуны — переносчики личинок клещей;

, под широкими листьями которого постоянно сыро, а у корней часто обитают грызуны — переносчики личинок клещей; высокие сорняки (крапива, сныть, лопух), формирующие плотную подстилку для зимовки и размножения;

(крапива, сныть, лопух), формирующие плотную подстилку для зимовки и размножения; злаковые травы (пырей, тимофеевка), которые без регулярного скашивания становятся удобным укрытием;

(пырей, тимофеевка), которые без регулярного скашивания становятся удобным укрытием; густые кустарники (ива, ольха), особенно растущие в низинах и у водоёмов.

Регулярное скашивание травы, удаление сорняков, прореживание кустарников и уборка растительного мусора лишают клещей их привычной среды.

После наведения порядка можно приступать к обработке. Метод защиты выбирают исходя из степени заражённости территории и наличия плодово-ягодных культур.

Химический метод предполагает использование препаратов на основе циперметрина, перметрина или фентиона. Обработку проводят в сухую безветренную погоду, тщательно опрыскивая газоны, дорожки и нижний ярус растительности. Важно соблюдать инструкцию и использовать средства индивидуальной защиты. Опрыскивание цветущих медоносов недопустимо. После обработки доступ на участок для детей и домашних животных ограничивают на 3–7 дней.

Биологический метод основан на применении препаратов с полезными грибами, например метаризиумом. Они безопасны для животных и экосистемы, но действуют мягче, требуя повторения процедуры каждые 10–14 дней.

Дополнительной мерой защиты может стать грамотное озеленение. Некоторые растения обладают репеллентными свойствами:

пиретрум (далматская ромашка) содержит натуральные инсектициды;

содержит натуральные инсектициды; мелисса и мята отпугивают паразитов резким запахом эфирных масел;

отпугивают паразитов резким запахом эфирных масел; лаванда и розмарин выделяют дезориентирующие клещей фитонциды;

выделяют дезориентирующие клещей фитонциды; бархатцы, календула и пижма также способны выполнять защитную функцию.

К зонам повышенного риска на участке относят места водопоя животных, компостные кучи, заросли борщевика и крапивы, границы газонов, а также поленницы дров и трещины в фундаментах.

Обработку участка начинают при устойчивой температуре +10…+12°C, направляя струю препарата на почву, основания кустов и стволы деревьев до высоты 70 см. Через 3–4 недели процедуру повторяют для уничтожения нового поколения вредителей. Эффективным барьером может стать полоса из гравия или щепы шириной от полуметра, проложенная по границе с лесом или заброшенным участком, так как по сухим сыпучим поверхностям клещи перемещаются с трудом.

Экспертное уточнение: В условиях ранней и тёплой весны критически важно сместить график профилактических мероприятий на участке на 2–3 недели раньше привычных сроков. Особое внимание следует уделить созданию неблагоприятной среды для прокормителей клещей — мышевидных грызунов. Своевременная уборка растительных остатков и мусора, а также установка ловушек в подсобных помещениях помогут разорвать цепочку распространения паразитов. Помните, что против иксодовых клещей, опасных для человека, неэффективны акарициды, предназначенные для борьбы с паутинным клещом — вредителем растений. Выбор препарата должен быть целенаправленным.

